Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi belli oldu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar





Finalde konuşan Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu ayda tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların, ettiğimiz duaların, yaptığımız hayır ve hasenatın Allah katında affımıza, mağfiretimize vesile olmasını diliyorum. Rabb'imden şu mübarek günler hürmetine depremzede kardeşlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı ve dünyadaki tüm Müslümanları her türlü kazadan, beladan, musibetten korumasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

"Allahü Teala, 'Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız' buyuruyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz kullarına düşen görev, Allahü Teala'nın korunması altındaki Kur'an'ı öğrenmektir, okumaktır, anlamaktır, emirlerini yerine getirmektir. Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız, Kuran'ı öğrenen ve öğretendir.' Hadis-i Şerifiyle bu hakikate işaret ediyor. Türkiye Diyanet Vakfımız bu anlayışla, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da 'Hediyen Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında 30 dilde Kur'an-ı Kerim bastırıp, tüm dünyaya ulaştırıyor. Vatandaşlarımızın bugüne kadar vakfımıza bağış yaparak, basımına katkıda bulunduğu 2 milyon Kur'an-ı Kerim'i 85 ülkeye hamdolsun Diyanet Teşkilatımız gönderdi. İslam dünyasındaki şehirlerin silüetinin ayrılmaz bir parçası olan camilerimiz, minarelerinden yükselen ezanlar, içinde kılınan namazlar ve okunan Kur'an-ı Kerimlerle adeta bu işe bir zenginlik kazandırdılar."