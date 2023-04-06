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    • 06.04.2023 08:31
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsündeki kurşun şovunun asıl nedeni başka!

    Son dakika haberleri... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bekçi-hırsız kovalamacası sonucu isabet eden kurşun, Meral Akşener'in siyasi malzemesi oldu. 7'li koalisyon masasından kalkan sonra geri dönerek oylarını düşüren Akşener yeni oyunların peşinde. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, “Partisinin oyu ilk kez yüzde 7'nin altına düştü ve bir daha yükselişe geçemedi. Belki de PKK'yı eleştirememenin, HDP'ye itiraz edememenin, partisinin hızla eriyişini durduramamanın yarattığı öfkeyi bu şekilde dışa vurmayı tercih ediyordur. Ama samimi durmuyor Meral Hanım” ifadelerini kullandı.

    Kurşun şovunun asıl nedeni başka!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na inşaat bekçisi hırsız kovalamacası nedeniyle isabet eden kurşunları siyasi şova dönüştürdü. Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eline aldığı kurşunları Meclis'te yere attı. "Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadeleriyle tabanını gazladı.

    Vekillere seslenen Akşener;

    "Tüm tehditlere tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü?" Akşener Meclis kürsüsünden kurşunları atarak 14 Mayıs için oy istemeye devam ederek şunları söyledi; "15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak söz mü?"

    Akşener'in bu skandalı sosyal medyada tepki çekti. Olayın İYİ Parti ile alakalı olmadığını hatırlatan vatandaşlar Akşener'in şov yaptığını belirtti.

    ŞOVUN ASIL NEDENİ BAŞKA
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Akşener'in konuşmasını birkaç kez izledim. Hareketler, vurgular, jest, mimik çok tuhaf geldi bana. İyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor. Meral Hanım kusura bakmasın ama o görüntülerde bir "siyasi tükenmişlik" ve "siyaset üretemeyen bir genel başkan" gördüm" dedi.

        Öte yandan "Partisinin oyu ilk kez yüzde 7'nin altına düştü ve bir daha yükselişe geçemedi" diyen Barlas, "Belki de PKK'yı eleştirememenin, HDP'ye itiraz edememenin, partisinin hızla eriyişini durduramamanın yarattığı öfkeyi bu şekilde dışa vurmayı tercih ediyordur. Ama samimi durmuyor Meral Hanım" ifadelerini kullandı.

        İşte Barlas'ın yazısından ilgili bölüm:

        Geçen hafta İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden bir mermi gündeme bomba gibi düşmüştü. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in bu olayı siyasi istismara dönüştürmesi uzun sürmedi. Önce bu olaydan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. İstismar bununla da bitmedi. Devamında Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti'ye oy istedi.
        Sonrasını biliyorsunuz. İyi Parti'ye isabet eden bu merminin, inşaatta hırsız kovalayan bir özel güvenlik görevlisinin silahından çıktığı açıklandı. Güvenlik görevlisi ve silah da ele geçirildi.
        Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan partimizi kurşunlattı" gibi akıl almaz bir iddiayı ortaya atması için kırk kez düşünmesini beklersiniz. Diyelim ki ağzınızdan böyle korkunç bir iddia çıktı. Gerçeğini öğrenince haksız yere suçladığınız insandan özür dilersiniz.



        ONU HİÇ İYİ GÖRMEDİM
        Akşener bunların hiçbirini yapmadı. İyi Parti Meclis Grup Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti, özür dilemek yerine suçlamalarını daha ileri noktaya taşıdı. Akşener, kendisinden özür bekleyen kamuoyuna, "Hadi be oradan, çok beklersin" gibi tuhaf ifadeler kullandı. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen, kurşunlanma konusundaki iftiralarını sürdürdü ve "Tüm mermilere göğüs gereceksiniz, söz mü" şeklinde biten bir konuşma yaptı. Ardından da yanında getirdiği mermi kovanlarını etrafa fırlattı.
        Akşener'in konuşmasını birkaç kez izledim. Hareketler, vurgular, jest, mimik çok tuhaf geldi bana. İyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor. Meral Hanım kusura bakmasın ama o görüntülerde bir "siyasi tükenmişlik" ve "siyaset üretemeyen bir genel başkan" gördüm. Mermi fırlatma işi kimin aklına geldiyse siyaseten hiç doğru bir şey yapmadı. Bu tiyatronun asla oy getireceğini düşünmüyorum.

        BU ÖFKE KİME MERAL HANIM?
        Aslında Akşener'i anlayabiliyorum. Önce ağır suçlamalarda bulunarak bir daha dönmemek üzere masadan kalktı. Sonra Kılıçdaroğlu ile yaptığı 15 dakikalık görüşme sonrası masaya oturmak zorunda kaldı. İnandırıcılığını iki kez yitirdi. CHP'den gelen sifon çekme hakaretlerini, HDP'den gelen sert eleştirileri, PKK'dan gelen tehditleri sineye çekmek zorunda kaldı. Partisinin oyu ilk kez yüzde 7'nin altına düştü ve bir daha yükselişe geçemedi.
        Belki de PKK'yı eleştirememenin, HDP'ye itiraz edememenin, partisinin hızla eriyişini durduramamanın yarattığı öfkeyi bu şekilde dışa vurmayı tercih ediyordur. Ama samimi durmuyor Meral Hanım.
        Akşener'in o mermi kovanlarını PKK'lılara ve Meclis'teki yoldaşlarına fırlatması gerekiyordu. Belki o zaman daha inandırıcı olurdu. Ancak HDP ve CHP'nin her dayatmasını kabul etmek zorunda olan kanatları kırılmış bir Akşener var artık karşımızda. O da PKK'ya fırlatamadığı mermileri AK Partililere fırlatarak günü kurtarmaya çalışıyor. Ama artık o işler öyle kolay olmuyor Meral Hanım.

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            BEKÇİ İTİRAF ETMİŞTİ
            Peki Akşener'in siyasi istismar malzemesi yaptığı olayda neler yaşanmıştı? Bekçi olayı tek tek anlatmıştı...

            Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.E'nin Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli M.E, Bakırköy Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

            "HEDEFİM PARTİ BİNASI DEĞİL"
            Şüpheli M.E, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelen mermilerle ilgili konuyu aynı şirkette çalıştığı bir kişinin kendisine söylediğini anlatarak, şunları anlattı:

            "Konuyu öğrenince eve geçip ruhsatlı silahımı alarak şantiyeye döndüm. Zaten polislerin şantiyede beni beklediğini biliyordum. Orada polislere durumu izah ettim ve silahımı teslim ettim. Attığım mermilerin İYİ Parti'ye geleceğini hiç düşünmedim. Aradaki mesafeyi tam olarak bilmiyorum. Şantiyemizin bulunduğu yer ile İYİ Parti'nin arasında yükseklik anlamında kot farkı vardır. Son yaptığım atışlar aslında ne hırsızlık yapanlara ne de tam karşıya doğruydu. Yere ateş ettim. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum. Başka türlü gayem olsa ruhsatlı silahımla hareket etmezdim. Hedefim kesinlikle parti binası değil."
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