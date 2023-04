İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsündeki kurşun şovunun asıl nedeni başka!

ONU HİÇ İYİ GÖRMEDİM

Akşener bunların hiçbirini yapmadı. İyi Parti Meclis Grup Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti, özür dilemek yerine suçlamalarını daha ileri noktaya taşıdı. Akşener, kendisinden özür bekleyen kamuoyuna, "Hadi be oradan, çok beklersin" gibi tuhaf ifadeler kullandı. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen, kurşunlanma konusundaki iftiralarını sürdürdü ve "Tüm mermilere göğüs gereceksiniz, söz mü" şeklinde biten bir konuşma yaptı. Ardından da yanında getirdiği mermi kovanlarını etrafa fırlattı.

Akşener'in konuşmasını birkaç kez izledim. Hareketler, vurgular, jest, mimik çok tuhaf geldi bana. İyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor. Meral Hanım kusura bakmasın ama o görüntülerde bir "siyasi tükenmişlik" ve "siyaset üretemeyen bir genel başkan" gördüm. Mermi fırlatma işi kimin aklına geldiyse siyaseten hiç doğru bir şey yapmadı. Bu tiyatronun asla oy getireceğini düşünmüyorum.



BU ÖFKE KİME MERAL HANIM?

Aslında Akşener'i anlayabiliyorum. Önce ağır suçlamalarda bulunarak bir daha dönmemek üzere masadan kalktı. Sonra Kılıçdaroğlu ile yaptığı 15 dakikalık görüşme sonrası masaya oturmak zorunda kaldı. İnandırıcılığını iki kez yitirdi. CHP'den gelen sifon çekme hakaretlerini, HDP'den gelen sert eleştirileri, PKK'dan gelen tehditleri sineye çekmek zorunda kaldı. Partisinin oyu ilk kez yüzde 7'nin altına düştü ve bir daha yükselişe geçemedi.

Belki de PKK'yı eleştirememenin, HDP'ye itiraz edememenin, partisinin hızla eriyişini durduramamanın yarattığı öfkeyi bu şekilde dışa vurmayı tercih ediyordur. Ama samimi durmuyor Meral Hanım.

Akşener'in o mermi kovanlarını PKK'lılara ve Meclis'teki yoldaşlarına fırlatması gerekiyordu. Belki o zaman daha inandırıcı olurdu. Ancak HDP ve CHP'nin her dayatmasını kabul etmek zorunda olan kanatları kırılmış bir Akşener var artık karşımızda. O da PKK'ya fırlatamadığı mermileri AK Partililere fırlatarak günü kurtarmaya çalışıyor. Ama artık o işler öyle kolay olmuyor Meral Hanım.

