İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsündeki kurşun şovunun asıl nedeni başka!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na inşaat bekçisi hırsız kovalamacası nedeniyle isabet eden kurşunları siyasi şova dönüştürdü. Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eline aldığı kurşunları Meclis'te yere attı. "Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadeleriyle tabanını gazladı.
Vekillere seslenen Akşener;
"Tüm tehditlere tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü?" Akşener Meclis kürsüsünden kurşunları atarak 14 Mayıs için oy istemeye devam ederek şunları söyledi; "15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak söz mü?"
Akşener'in bu skandalı sosyal medyada tepki çekti. Olayın İYİ Parti ile alakalı olmadığını hatırlatan vatandaşlar Akşener'in şov yaptığını belirtti.
ŞOVUN ASIL NEDENİ BAŞKA
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Akşener'in konuşmasını birkaç kez izledim. Hareketler, vurgular, jest, mimik çok tuhaf geldi bana. İyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor. Meral Hanım kusura bakmasın ama o görüntülerde bir "siyasi tükenmişlik" ve "siyaset üretemeyen bir genel başkan" gördüm" dedi.