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    • 09.04.2023 12:39
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    Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi: "Yine başa döndük İYİ Parti'nin oyları baraj altında"

    Aday belirleme sürecinde birbirini yiyen 7'li koalisyon şimdi de koltuk savaşına tutuştu. İYİ Parti'de baş gösteren 'temayül' krizinin etkileri sürerken Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray bombayı patlattı. Milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini duyuran Çıray, İYİ Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü belirterek "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" dedi. Öte yandan Çıray'ın "Yine mi başa döndük?" paylaşımını yapması İYİ Parti'nin masadan kalktığı güne gönderme olarak da yorumlandı. Çıray'ın sırasını beğenmediği için böyle bir çıkış yaptığı konuşulurken İYİ Parti Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonda olaylı gece! Aytun Çıray ’İP’i kopardı

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

    Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'noter' ve 'kumar' masası diyerek kalktığı masaya "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" şartıyla geri döndü.

    Ancak bu geri dönüş sonrası koalisyonda tam anlamıyla birlik sağlanamadı. Yavuz Ağıralioğlu, HDPKK ile 7'li koalisyonun yürüttüğü kirli ittifaktan rahatsızlığını dile getirip zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'den istifa etti.

    İYİ Parti'de bu kez de Aytun Çıray bombası patladı.



    İlk olarak "Yine mi başa döndük?" paylaşımı geldi. Bu sözler, İYİ Parti'nin masadan kalktığı güne gönderme olarak da yorumlandı.

    AYTUN ÇIRAY BOMBASI! OYLARIMIZ BARAJ ALTINA DÜŞTÜ DİYEREK İSTİFA ETTİ
    Daha sonra Çıray, İYİ Parti milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini belirterek, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.



        Çıray paylaşımında şu sözlere yer verdi;

        "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

        "Sn @halktvcomtr liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır. Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Saygılar."

        Bugün de itirazlarına devam eden Çıray, temayül yoklamalarında usulsüz olduğunu iddi etti. Çıray, "Konumuz bu değil. Ancak.. "Aytun Bey korktuğu için temayüle girmedi" yalanlarına karşı kaynağı açık anket. 27 bin kayıtlı üye arasından örneklem metodu ile hilesiz hurdasız sevenlerimin ezici çoğunluktaki olduğunu gösteren sonuç: Aytun Çıray: %65,7 Sonraki aday:%15,6"



        "Yanlış yorum yapılmaması için sadece bilgi: Yapılan ayıplı temayül yoklamasının usulsüz olduğunu gòsteren ve Genel Başkan'a iletilen, işleme alınmayan tutanak. Yani kazandı görülen kazanmamış. Temayül tasfiye aracı olmuştur.. Sözde temayül sağlıklı olsa... Liyakat seçilse dünya çapında saygın Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz ilk ikide olmalıydı. Ama açıklamamın konusu bu değil. Sabredin"         dedi.



            Kendisinin temayül yoklamalarında önde olması gerektiğini iddia eden Çıray, "Konumuz bu değil.. Ama.. İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:
            1. Aytun Çıray %65,7
            2. H. Kırkpınar %15,6
            3. Müjde Harputlu %8,6
            4. Yavuz Adar %6,2

            Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sn Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsaniz.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz. İzmir gibi Türkiye'nin 3ncü büyük şehrinde %20 katılımla temayül yoklamasının gerçekleşmesi, kullanılan oyların da bir çoğunun Mv Aday Adayları tarafından satın alınması ve blok oy olarak yönlendirilmesi.." ifadelerini kullanıldı.



            Gazeteci Zafer Şahin İYİ Parti'deki 'Aytun Çıray' ve CHP'deki 'liste' kriziyle baş gösteren kavgaların detaylarını anlattı.

            Ankara'dan sıcak kulisler gelmeye de devam ediyor.

            AYTUN ÇIRAY SIRASINI BEĞENMEDİ
            İYİ Parti cephesinde Aytun Çıray'ın sırasını beğenmediği için böylesi bir çıkış yaptığı konuşulurken Gazeteci Zafer Şahin, Çıray ve Müsavat Dervişoğlu arasındaki husumete dikkat çekti.

            Şahin, "İzmir iki bölgeden oluşuyor. Birinci bölge birinci sırada Müsavat Dervişoğlu var. Aytun Çıray'ın yeri ise ikinci bölge ikinci sırada. Çıray da buna bir tepki olarak böyle bir paylaşımda bulunuyor" dedi.

            Çıray'ın bomba çıkışına İYİ Parti Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi.

            İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, "Aytun Çıray'ın kriz sonrası oylar baraj altına düştü cümlesine katılmıyorum" açıklamasını yaptı.




            ÇIRAY'DAN SONRA BİR ÇEKİLME DAHA
            Aytun Çıray'ın ardından Ziya Bağış da İYİ Parti Şanlıurfa aday adaylığını geri çektiğini duyurdu. Bağış, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti Şanlıurfa milletvekilliği adaylığından çekiliyorum" dedi.


            "ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"
            İYİ Partili Aytun Çıray, Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumunda, "Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur" demişti. Parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışmasının ve kararlar almasının zor olduğunu söyleyen Çıray, Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü de itiraf etmişti.

                TEMAYÜL KRİZİ: ÖNCE ANKARA SONRA ANTALYA...
                Bir yandan da İYİ Parti'de 'temayül' kaosu baş gösterdi. Krizin ilk ayağı Ankara'da patlak verdi. Oy saymada çıkan olaylar sonrası İYİ Partili Koray Aydın'a bağlı ekibinin genel merkeze "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Takvim.com.tr iddiaları Koray Aydın'a sordu ancak Aydın suskun kalmayı tercih etti.

                'Temayül' krizinin ikinci ayağı Antalya'da yaşandı. İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

                KÜÇÜKLER 30-40 İSTİYOR, KILIÇDAROĞLU 2-3 VEKİLLE GEÇİŞTİRİYOR
                Kendi içlerinde bir türlü orta yolu bulamayan 7'li koalisyon kısır politikalar ve yıkım siyaseti ile Türkiye'yi yönetmeye talip oldu. Ancak durum öyle vahim ki; önce adaylık savaşı baş gösterdi sonra da koltuk paylaşımında koalisyon ortakları birbirine düştü.

                Ortaklar arasında şimdi de liste krizi baş gösterdi. Şartlı 'evet' ile adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu, kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortaklarına anket kartını açıp 2-3 vekil önererek 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi. Bu durumu CHP yandaşı kanallarda konuşan fondaş anketçiler bile doğruladı.
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                Başkan Erdoğan’dan 9 puan fark!
                Haberler Güncel Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi: "Yine başa döndük İYİ Parti'nin oyları baraj altında"
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