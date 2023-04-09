Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi: "Yine başa döndük İYİ Parti'nin oyları baraj altında"

Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sn Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsaniz.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz. İzmir gibi Türkiye'nin 3ncü büyük şehrinde %20 katılımla temayül yoklamasının gerçekleşmesi, kullanılan oyların da bir çoğunun Mv Aday Adayları tarafından satın alınması ve blok oy olarak yönlendirilmesi.." ifadelerini kullanıldı.





Gazeteci Zafer Şahin İYİ Parti'deki 'Aytun Çıray' ve CHP'deki 'liste' kriziyle baş gösteren kavgaların detaylarını anlattı.



Ankara'dan sıcak kulisler gelmeye de devam ediyor.



AYTUN ÇIRAY SIRASINI BEĞENMEDİ

İYİ Parti cephesinde Aytun Çıray'ın sırasını beğenmediği için böylesi bir çıkış yaptığı konuşulurken Gazeteci Zafer Şahin, Çıray ve Müsavat Dervişoğlu arasındaki husumete dikkat çekti.



Şahin, "İzmir iki bölgeden oluşuyor. Birinci bölge birinci sırada Müsavat Dervişoğlu var. Aytun Çıray'ın yeri ise ikinci bölge ikinci sırada. Çıray da buna bir tepki olarak böyle bir paylaşımda bulunuyor" dedi.

Çıray'ın bomba çıkışına İYİ Parti Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, "Aytun Çıray'ın kriz sonrası oylar baraj altına düştü cümlesine katılmıyorum" açıklamasını yaptı.









ÇIRAY'DAN SONRA BİR ÇEKİLME DAHA

Aytun Çıray'ın ardından Ziya Bağış da İYİ Parti Şanlıurfa aday adaylığını geri çektiğini duyurdu. Bağış, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti Şanlıurfa milletvekilliği adaylığından çekiliyorum" dedi.