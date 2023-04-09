Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi: "Yine başa döndük İYİ Parti'nin oyları baraj altında"

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'noter' ve 'kumar' masası diyerek kalktığı masaya "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" şartıyla geri döndü.
Ancak bu geri dönüş sonrası koalisyonda tam anlamıyla birlik sağlanamadı. Yavuz Ağıralioğlu, HDPKK ile 7'li koalisyonun yürüttüğü kirli ittifaktan rahatsızlığını dile getirip zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'den istifa etti.
İYİ Parti'de bu kez de Aytun Çıray bombası patladı.
İlk olarak "Yine mi başa döndük?" paylaşımı geldi. Bu sözler, İYİ Parti'nin masadan kalktığı güne gönderme olarak da yorumlandı.
AYTUN ÇIRAY BOMBASI! OYLARIMIZ BARAJ ALTINA DÜŞTÜ DİYEREK İSTİFA ETTİ
Daha sonra Çıray, İYİ Parti milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini belirterek, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.