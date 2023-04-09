İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan da var! FETÖ’cü, dolandırıcı, küfürbaz...

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim etti.

Listede en dikkat çeken isimlerden biri Lütfü Türkkan oldu...