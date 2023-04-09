İşte İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi! Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan da var! FETÖ'cü, dolandırıcı, küfürbaz...
14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kala partiler milletvekili listelerini YSK'ya verdi. 28 partinin listelerini verdiği açıklanırken muhalefetin tartışmalı isimleri yeniden aday göstermesi dikkat çekti. İYİ Parti, şehit ailesine küfür ile gündemde büyük tepki çeken Lütfü Türkkan'ı yeniden Kocaeli'de 1.sıradan aday gösterdi. Türkkan gibi birçok tartışmalı isim de parti listesinde aday gösterildi. Özellikle FETÖ savunucusu isimlerin İYİ Parti listelerinde olması büyük tepki çekti. Öte yandan Gaziantep 1.sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın geçtiğimiz yıllarda borsa spekülatörlüğü yaptığı için SPK'dan ceza yediği ortaya çıktı. Yine aynı Gürban'ın sosyal medyadan küfürler yağdırdığı paylaşımları gündem oldu.
09.04.2023 18:31 - Son Güncelleme: 11.04.2023 16:38
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim etti.
Listede en dikkat çeken isimlerden biri Lütfü Türkkan oldu...