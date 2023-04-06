Akşener'in 'kurşunlandık' tiyatrosunu boşa düşürdü! İnşaat personeli konuştu: Kasıt yoktu, gerekirse çiçek alır İYİ Parti'den özür dilerim

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nın camına 31 Mart 2023 tarihinde kurşun isabet etmişti.
Kurşunu İYİ Parti yakınında bulunan inşaat bekçisinin hırsızlıları kovalamak için sıktığı belirlenmiş, söz konusu bekçi ilk ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" demişti.
BALİSTİK RAPORU GELDİ 'KURŞUNLANDIK' TİYATROSU BİTTİ!
Yapılan kriminal inceleme ve açıklanan balistik raporu doğrultusunda kurşunun şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinleşti.
Açıklanan kesin sonuç ile başta Meral Akşener ve İYİ Partililer olmak üzere muhalefetin Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti karalayan algı operasyonları da çökmüş oldu.
MECLİS KÜRSÜSÜNDE MERMİLİ UCUZ ŞOV
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelişmeler üzerine özür dilemek yerine ucuz bir kürsü şovu sahneledi.
Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eline aldığı kurşunları Meclis'te yere attı. "Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadeleriyle parti tabanını gazladı.