Akşener'in 'kurşunlandık' tiyatrosunu boşa düşürdü! İnşaat personeli konuştu: Kasıt yoktu, gerekirse çiçek alır İYİ Parti'den özür dilerim





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti binasına isabet eden kurşunları ateşleyen inşaat personeli Melikşah Erdem, Akşener ve kurmaylarının kirli algılarını boşa düşürecek açıklamalarda bulundu.





"KASIT YOKTU, GEREKİRSE ÇİÇEK ALIR ÖZÜR DİLERİM"

Gerekirse eline çiçek alıp, İYİ Parti'den özür dileyeceğini dile getiren Melikşah Erdem, "Özür dilerim. Gerekirse bir çiçek alıp gideyim partiden özür dileyeyim. Çok mağdur ve müşkülüm, bu kasten yapılan bir şey değil. Yanlışlıkla yapılmış bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gidip gitmeyeceği aklımın ucundan bile geçmedi. Mesafe vardı. Kabul ederlerse çiçek alıp, partiye giderek özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.