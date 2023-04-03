Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından bölücü talepler! Özerklik ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler... HDP-Kılıçdaroğlu ilişkisinin deşifresi!

CHP ÖZERKLİK VADETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türkiye'yi bölme planları doğrultusunda benimsedikleri "özerkliği" savundu.

"KAYYUM ATAMALARI YANLIŞ"

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Emre "Belediyeler konusu çok kritik. Kayyum atamaları çok yanlış. Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesi sadece Kürt sorununun çözümü bakımından değil genel olarak Türkiye'nin daha iyi yönetimi bakımından da ekonomik performansın gelişmesi bakımından da çok önemlidir." dedi.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÖZERKLİKTEKİ ÇEKİNCELERİ KALDIRACAĞIZ"

Yerel yönetimlerde özerklik konusunun çarpıtıldığını iddia eden Emre, "İktidara geldiğimizde göreceksiniz. Genel Başkanımız da açıkladı Yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.