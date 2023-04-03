Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından bölücü talepler! Özerklik ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler... HDP-Kılıçdaroğlu ilişkisinin deşifresi!
HDP ve terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi bölme planları doğrultusunda istedikleri 'özerklik' Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından açık açık dillendirilir oldu! Geçtiğimiz haftalarda CHP'li Yunus Emre'nin "İktidara geldiğimizde Yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. " şeklindeki skandal çıkışının ardından 'özerlik' talebi HDP'nin dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı seçim beyannamesinde yer aldı. DBP'li Saliha Aydeniz tarafından okunan skandal bildiride PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük vadedildi. Bu bağlamda CHP'nin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile ilişkileri ve vaatleri yeniden akıllara geldi. İşte detaylar...
KILIÇDAROĞLU - HDP İLİŞKİSİNİN ARKA PLANI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan teması yeni değil... Kılıçdaroğlu uzun yıllardır söz konusu oluşuma sıcak mesajlar vererek bölücü taleplerin dillendirilmesinde etkin rol oynuyor!
Öyle ki Kılıçdaroğlu defalarca kez özerklik vadetti terör örgütü YPG'yi "Bize mi saldıracak" diyerek masum göstermeye çalıştı. "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.
Pazarlıklar ve kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gizli ortak HDP ile artık açık temasa başladı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK da Kandil'den de destek mesajları yolladı. Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'a kadar tüm kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak koalisyonu yolunuz açık mesajları verdi.
CHP ÖZERKLİK VADETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türkiye'yi bölme planları doğrultusunda benimsedikleri "özerkliği" savundu.
"KAYYUM ATAMALARI YANLIŞ"
CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Emre "Belediyeler konusu çok kritik. Kayyum atamaları çok yanlış. Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesi sadece Kürt sorununun çözümü bakımından değil genel olarak Türkiye'nin daha iyi yönetimi bakımından da ekonomik performansın gelişmesi bakımından da çok önemlidir." dedi.
"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÖZERKLİKTEKİ ÇEKİNCELERİ KALDIRACAĞIZ"
Yerel yönetimlerde özerklik konusunun çarpıtıldığını iddia eden Emre, "İktidara geldiğimizde göreceksiniz. Genel Başkanımız da açıkladı Yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.