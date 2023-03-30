Terörün siyasi ayağı HDP'nin de katıldığı 6+1'li koalisyon 14 Mayıs gecesi ne planlıyor? Kirli tezgah deşifre oldu: Sinyali Kandil verdi

14 Mayıs 2023'teki seçimlere sayılı günler kala CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de iştirak ettiği 6+1'li koalisyon yıkım hesapları yapıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ile birlikte Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı verecek.
ABD'DEN ZİYARET
Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Ünal Çeviköz de hazır bulundu.
TERÖRÜN SİYASİ UZANTISI HDP DESTEĞİNİ İLAN ETTİ
ABD'nin desteğiyle birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aday çıkarmayacağını duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ilan etmişti. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'de Kılıçdaroğlu'na arka çıkmıştı. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.