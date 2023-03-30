Terörün siyasi ayağı HDP'nin de katıldığı 6+1'li koalisyon 14 Mayıs gecesi ne planlıyor? Kirli tezgah deşifre oldu: Sinyali Kandil verdi



Kendisini tahrik etmeye çalışanlarla muhatap olmamak için telefonunu kapattı ve ortadan kayboldu. Toplumda kaos yaratmaya çalışanlar, Muharrem İnce'nin o günkü olgun tavrını hiç affetmedi.



'BUNLAR KANDİL VE PENSİLVANYA'YA BAHAR GETİRİR'

Dün AK Parti Meclis Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin seçim şarkısını iki cümleyle çok güzel yorumladı: "Sana söz, baharlar gelecek diyenler, bu zihniyetle Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler. Bunların baharı milletimiz için karakıştan beterdir. Tarihe düşmek adına ikazımızı yapıyoruz."

Evet, Kılıçdaroğlu'nun bu seçim sloganını en çok yüzünü Kandil'e ve Pensilvanya'ya dönmüş olanlar beğenmiş. Ancak boşuna heveslenmesinler. Kaos beklentisi yine boş çıkacak. 14 Mayıs'ta Kandil'e ve Pensilvanya'ya bir bahar geleceğini bekliyorsanız daha çok beklersiniz...

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