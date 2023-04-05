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    • 05.04.2023 08:58
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    FETÖ'ye İzmir merkezli operasyon! 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 ilde zanlıların yakalanması için operasyon başlattı

    FETÖ’ye İzmir merkezli operasyon!

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    MUVAZZAF ASKERLER DE VAR!
    Başsavcılık koordinesinde veri karşılaştırması işlemleri neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak deliller bulunan 2'si üsteğmen, 7'si astsubay rütbesinde 4'ü muvazzaf 9 asker ile 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 ilde zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

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