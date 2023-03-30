HDP'den ihanet bildirgesi! Özerklik, KHK'ların iptali, kayyumların kaldırılması... Kılıçdaroğlu hangilerine "evet" dedi?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere 2 aydan az bir süre kala, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6'lı koalisyon ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçilebilmek adına HDP'ye pazarlık kapılarını sonuna kadar Kılıçdaroğlu, Meclis'te yapılan görüşmenin ardından onay aldı. Kandil'dfeki elebaşlarının da desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun, hangi şartlara "evet" dediği merak ediliyor. HDP'nin yayınladığı seçim bildirgesi pazarlık adına önemli şifreler ortaya koydu.
"YEŞİL SOL PARTİ" HÜLLESİ
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlık sonucu aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, kapatma davası nedeniyle seçime birlikte girmeye karar verdiği "Yeşil Sol Parti" ile birlikte seçim bildirgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sözümüz vardı. Bütün tedbirleri alacağız dedik, Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk. Şimdi buradayız, birlikte yürüyoruz" dedi. HDP tarafından açıklanan seçim bildirgesinde çok çarpıcı ifadeler ve maddeler yer aldı.
CUMHURİYETİ YIKMA VAADİ
Bildirgenin girişinde geçtiğimiz günlerde HDP'li Sırrı Sakık tarafından dillendirilen ve PKK'nın sözde elebaşılarından Sabri Ok tarafından da destek verilen, "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." vaadine vurgu yapıldı. Bildirgenin henüz girişinde "Buradayız birlikte değiştireceğiz." ifadelerine yer verildi.