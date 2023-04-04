Bölücülerin hamisi Bay Bay Kemal'in ta kendisi! 7'li koalisyonun ortağı HDPKK'dan Öcalan için 'tarihi doğuş' böğürtüleri: Alçak provokasyon

6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken 7'li koalisyonun ortağı HDPKK, bölücü eylem ve söylemlerini daha yüksek perdeden dillendirmeye başladı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu günü kutlamak isteyen HDP - Yeşil Sol bölücü grubu skandal bir provokasyona soyundu.
SKANDAL PROVOKASYON BÖLÜCÜ BÖĞÜRTÜLER
Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, Halfeti'de eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'ı anarak seçim bürosu açmak istedi. Bölücü böğürtüler yükseldi. Aralarında HDP Şanlıurfa İl eş başkanı Ahmet Atış'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.