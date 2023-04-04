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    • 04.04.2023 18:34
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    Bölücülerin hamisi Bay Bay Kemal'in ta kendisi! 7'li koalisyonun ortağı HDPKK'dan Öcalan için 'tarihi doğuş' böğürtüleri: Alçak provokasyon

    Kılıçdaroğlu'nun "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek akladığı, oy uğruna ayağına gidip ittifak yaptığı HDPKK'lılar bölücü eylem ve söylemlerini daha yüksek perdeden dillendirmeye başladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu günü kutlamak isteyen HDP - Yeşil Sol bölücü grubu skandal bir provokasyona soyundu. Elebaşına özgürlük istendi, bölücü böğürtüler yükseldi. HDPKK Antalya vekili Kemal Bülbül, Abdullah Öcalan’ın doğum gününü bölücü ifadelerle kutladı. Bir başka HDPKK'lı Tayip Temel ise "Tarihi Doğuş’tan halkın özgürlüğüne yürüyüşümüzle büyük zafere doğru yürüyoruz!.." dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Al sana Halil İbrahim Sofrası Bay Bay Kemal!

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



    Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken 7'li koalisyonun ortağı HDPKK, bölücü eylem ve söylemlerini daha yüksek perdeden dillendirmeye başladı.

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu günü kutlamak isteyen HDP - Yeşil Sol bölücü grubu skandal bir provokasyona soyundu.

    SKANDAL PROVOKASYON BÖLÜCÜ BÖĞÜRTÜLER
    Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, Halfeti'de eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'ı anarak seçim bürosu açmak istedi. Bölücü böğürtüler yükseldi. Aralarında HDP Şanlıurfa İl eş başkanı Ahmet Atış'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



        BEBEK KATİLİNİ KUTLAMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
        Kılıçdaroğlu'nun "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek akladığı, oy uğruna ayağına gittiği HDPKK'lılardan olan Antalya vekili Kemal Bülbül, Abdullah Öcalan'ın doğum gününü bölücü ifadelerle kutladı.



        Bir başka HDPKK'lı Tayip Temel ise, Abdullah Öcalan'ın doğum gününü atıfta bulunarak "Tarihi Doğuş'tan halkın özgürlüğüne yürüyüşümüzle büyük zafere doğru yürüyoruz!.." açıklamasını yaptı.


        AYNI HDP'NİN 'YEŞİL'İ!
        Öte yandan Mithat Sancar kapatılma durumuna karşı HDP adıyla seçime girmeyeceklerini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.

        Takvim.com.tr de Yeşil Sol'un HDP ile aynı kodları taşıdığını, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini "HÜLLECİLERİN İTTİFAK OYUNU" başlığıyla okurlarına duyurmuş, sahnelenen kirli oyuna dikkat çekmişti.

        PKK İMZALI SEÇİM ŞARKISI
        Yeşil Sol Partisi de seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda "DİSA EM" isimli seçim şarkısı duyuruldu.

        Yeşil Sol'un Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda da şarkıya ve klibe yer verildi. Söz konusu şarkıyı PKK'nın müzik organizasyonlarını yapan "Hunergeha Welat" adlı grubun yaptığı ortaya çıktı.



        PKK'nın müzik ayağı olan militan yuvası, dağda leş olan teröristlere 'şehit' tanımlaması yapıp adlarına klipler de paylaşıyor.

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        Haberler Güncel Bölücülerin hamisi Bay Bay Kemal'in ta kendisi! 7'li koalisyonun ortağı HDPKK'dan Öcalan için 'tarihi doğuş' böğürtüleri: Alçak provokasyon
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