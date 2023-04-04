Bölücülerin hamisi Bay Bay Kemal'in ta kendisi! 7'li koalisyonun ortağı HDPKK'dan Öcalan için 'tarihi doğuş' böğürtüleri: Alçak provokasyon



AYNI HDP'NİN 'YEŞİL'İ!

Öte yandan Mithat Sancar kapatılma durumuna karşı HDP adıyla seçime girmeyeceklerini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.



Takvim.com.tr de Yeşil Sol'un HDP ile aynı kodları taşıdığını, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini "HÜLLECİLERİN İTTİFAK OYUNU" başlığıyla okurlarına duyurmuş, sahnelenen kirli oyuna dikkat çekmişti.

PKK İMZALI SEÇİM ŞARKISI

Yeşil Sol Partisi de seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda "DİSA EM" isimli seçim şarkısı duyuruldu.



Yeşil Sol'un Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda da şarkıya ve klibe yer verildi. Söz konusu şarkıyı PKK'nın müzik organizasyonlarını yapan "Hunergeha Welat" adlı grubun yaptığı ortaya çıktı.