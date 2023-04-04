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    • 04.04.2023 11:31
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    ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Kemal Kılıçdaroğlu ile teması neyin işareti? Kamufle çabası yetmedi... Bloomberg Başkan Erdoğan'ın çıkışından rahatsız oldu!

    CHP - ABD hattındaki 14 Mayıs hazırlıkları sürerken temaslar daha görünür oldu. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu aylar önce icazet için ABD'nin Ankara Büyükelçis Jeff Flake'i CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Başkan Erdoğan, Amerika'ya ders vermemiz lazım diyerek bu temasa tepki gösterdi. Erdoğan, "Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tepkisi ABD basınının zoruna gitti. Bloomberg, "Erdoğan ABD'yi hedef aldı" diyerek Büyükelçiye yapılan eleştiriyi yazdı. Öte yandan ABD-CHP temasını yazan Sabah Yazarı Okan Müderrisoğlu çarpıcı bir tespite yer verdi. Müderisoğlu, "Amerikan diplomasisi, sadece CHP, İYİ Parti, HDP'ye olan ilgisini kamufle etmek için büyükelçini yolunun AK Parti'den de geçmesini sağladı! Ama bu taktik hamle bile 6'lı Masa + HDP'nin hamisi olma rolünü gizlemeye yetmedi!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Flake’in kamufle çabası!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6+1'li koalisyonun adayı oldu.

    Terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'na açık destek verirken ABD ile yapılan temaslar da hız kazandı.

    Geçtiğimiz aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

    Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarına sebep oldu.

    KUMANDAYI ABD'YE VERMEK İSTEYEN ÜNAL ÇEVİKÖZ DE GÖRÜŞMEDE
    Öte yandan görüşmede "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" diyerek 'ABD Türkiye'ye müdahale etsin' çağrısında bulunan Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: KAFANI ÇALIŞTIR
    Hafta Bağcılar'da ülkü ocakları ziyaret eden Başkan Erdoğan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in Kılıçdaroğlu ile temasına ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

    "BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREVİNİ BİLECEKSİN"
    "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

        BLOOMBERG RAHATSIZ OLDU
        Erdoğan'ın tepkisi ABD basınının zoruna gitti.

        ABM merkezli Bloomberg, "Erdoğan'ın seçim söylemi, bir dizi muhalefet ziyareti nedeniyle ABD'yi hedef alıyor" sözleriyle haberi manşete taşırken Başkan Erdoğan'ın, muhalefet liderini ziyaret eden ABD büyükelçisini eleştirdiğini aktardı.

        Bloomberg, Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimde ABD'ye bir ders verme taahhüdünde bulunduğuna da vurgu yaptı.

        Başkan Erdoğan'ın tepkisinden "Seçim kampanyasının şimdiye kadarki en açık Batı karşıtı yorumu" ifadeleriyle bahsedildi.

        ABD'NİN SEÇİM HAMİLİĞİ VE KAMUFLE ÇABASI
        Öte yandan Sabah Yazarı Okan Müderissoğlu ABD'nin CHP ile temasına ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi.

        Temasa, "Amerikalı Büyükelçi'nin kamuflajı" nitelemesini yapan Müderissoğlu şunları yazdı;

        "ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bu sıralar hayli hareketli. Üstelik bu hareketi, seçime 6 hafta kala siyasi sahnede sergiliyor. Esasen bir büyükelçinin görev yaptığı ülkede seçim tarihi ilân edildikten sonra açıkça ortalıkta gezinmemesi gerekiyor. Ama Amerikalılar, "Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar mühim ülkedir" diye düşünmekten vazgeçmedikleri için pervasız olabiliyorlar. ABD Büyükelçisi'nin siyasi parti genel merkezlerindeki trafiğinin CHP ayağı, haliyle tepki çekti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu en net biçimde dile getirdi. Amerikan diplomasisi, sadece CHP, İYİ Parti, HDP'ye olan ilgisini kamufle etmek için büyükelçinin yolunun AK Parti'den de geçmesini sağladı! Ama bu taktik hamle bile 6'lı Masa + HDP'nin hamisi olma rolünü gizlemeye yetmedi!"

        CIA DE TOPA GİRDİ: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"
        CHP - ABD teması gündemdeyken CIA de topa girdi! CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.

        Barkey, "Eğer Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarsını yapsa büyük bir aşamadan geçmiş olacak Türkiye. Bu açıdan ilişkilerin (Türkiye - ABD) düzeleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Takvim.com.tr bu ifadelerin arka planını ayrıntılarıyla yazdı.

        Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

        TAKVİM.COM.TR GÖRÜŞMEYİ YAZMIŞTI
        Takvim.com.tr Flake-Kılıçdaroğlu temasının ayrıntılarını yazmıştı.

        Pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun adayı olan ve Terör örgütü PKK'nın merkezi Kandil'den "Yolunuz açık" mesajı ile HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu ABD ile de yakın temasa geçti.

        Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

        CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Ünal Çeviköz de hazır bulundu.



        Çeviköz detayına dikkat çekmekte fayda var...

        Çünkü CHP'de bu isim, Türkiye karşıtı her oluşuma aleni destek veriyor. Mavi Vatan davasında Yunan'la ağız birliği yapıyor, Türkiye'yi bilimum ülkelere şikayet ediyor.

        ABD'den medet umması da bu işin cabası...

        "ABD TÜRKİYE MÜDAHALE ETSİN" ÇAĞRISI
        CHP'li Ünal Çeviköz, 2020 yılında aleni bir şekilde ABD'nin Türkiye müdahale etmesi gerektiğini savunmuş Biden'a çağrı yapmıştı;

        "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması"



            Öte yandan Kılıçdaroğlu - Flake zirvesinde bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı.

            KILIÇDAROĞLU'NUN ONAY MAKAMI OLARAK ABD'Yİ GÖRÜYOR
            Masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, Gelecek ve DEVA'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni vardı...

            6'lı koalisyonun 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler mevcut.

            Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alıyor, KHK ile ilgili vaatler veriliyor. Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkılıyor.

            Flake ile yapılan görüşmede Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin masaya getirmesi "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.


            ABD'DEKİ 8 SAATLİK SIR
            Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kirli siyasi ikballeri doğrultusunda ABD'de sır görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu gezide 8 saat ortadan kaybolmuştu.

            CHP lideri 8 saatlik muammayı 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalışmıştı. Takvim.com.tr gelişmeyi gündeme getirmiş, tüm detayları satır satır manşet manşet okurlarına aktarmıştı.

            *İlgili haberimizi okumak için fotoğrafın üzerin tıklayınız

            Kılıçdaroğlu, ABD'den ithal politikalar ve müstemleke valileriyle yönünü tayin etmeye çalışıyor. Bu duruma en somut örnek CHP liderinin ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin...



            RİFKİN'İN POLİTİKALARI ALMANYA'DA KRİZE NEDEN OLDU
            Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

            Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

                Kılıçdaroğlu'nun peşi sıra 'ABD' hamlelerinin gölgesinde Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete gönderdiği destek mesajını ve Kılıçdaroğlu'nun Biden seçilir seçilmez gönderdiği tebrik mesajını hatırlamakta fayda var;




                BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
                ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

                Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

                Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

                Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



                İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
                Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

                Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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                Koalisyonda liste savaşları!
                Haberler Güncel ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in Kemal Kılıçdaroğlu ile teması neyin işareti? Kamufle çabası yetmedi... Bloomberg Başkan Erdoğan'ın çıkışından rahatsız oldu!
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