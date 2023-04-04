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    • 04.04.2023 17:50
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    • 04.04.2023 18:07
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    ABD'nin 7'li koalisyon üzerinden kurduğu 14 Mayıs planı! Flake'in ziyareti ne anlama geliyor?

    CHP - ABD hattındaki 14 Mayıs hazırlıkları sürerken temaslar daha görünür oldu. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu aylar önce icazet için ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Başkan Erdoğan, Amerika'ya ders vermemiz lazım diyerek bu temasa tepki gösterdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Ne yazık ki söylemeliyim; YPG/PKK terör örgütü geçmişte yapmış olduğu terör eylemleri ile Türk ve Kürt'ün arasını açmaya çalışırdı. Şimdi Türk siyasi eksenlerine musallat olarak, daha doğrusu biz müsaade edersek Türk ve Türk'ün arasını açmaya çalışıyor." dedi. Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın teröre karşı gerçekleştirdiği mücadelenin ABD'yi rahatsız ettiğine dikkat çeken Ağar, Yunanistan konusunda da dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

    takvim.com.tr
    ABD’nin kirli 14 Mayıs planı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6+1'li koalisyonun adayı oldu. Terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'na açık destek verirken ABD ile yapılan temaslar da hız kazandı.

    Geçtiğimiz aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

    Masada koalisyonun Ortak Politikalar Metni de vardı. Bu durum "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarına sebep oldu.

    KUMANDAYI ABD'YE VERMEK İSTEYEN ÜNAL ÇEVİKÖZ DE GÖRÜŞMEDE
    Görüşmede "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" diyerek 'ABD Türkiye'ye müdahale etsin' çağrısında bulunan Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: KAFANI ÇALIŞTIR
    Hafta Bağcılar'da ülkü ocakları ziyaret eden Başkan Erdoğan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in Kılıçdaroğlu ile temasına ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

    "BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREVİNİ BİLECEKSİN"
    "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

        Jeff Flake'in ziyareti ve ABD'den Türkiye'deki seçimlere yönelik açıklamalarla ilgili Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber ekranlarınada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "ABD ortaya koymuş olduğu refleksler ile Türkiye'nin iç işlerine karışma iradesi ortaya koyduğu gözüküyor. Bu hali ile bile son derece sakıncalı... 'Türkiye'deki iç siyasi çekişmeye dahil olmak ve bununla ilgili göndermelerde bulunmak.Özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın çıkıp bununla ilgili cümleler kurması. Bu aslında Türkiye'deki demokrasiye müdahale demek.' ABD kendi inandığı ve ifade ettiği ilkelere ve normlara uymadığını gösteriyor. Sonuçta bu kendi içimizdeki bir mücadele... 'Size ne?' Ancak kendi menfaatleri ile ilgili bir dizaynı olduğu da çok açık kendisini gösteriyor." dedi.

        ABD'NİN 14 MAYIS PLANI NE? | VİDEO İZLE

        BU ABD'NİN ORTAYA KOYMUŞ OLDUĞU BÜYÜK BİR AYIP
        ABD'nin demokrasi geleneği iddiasıyla Türkiye'deki seçimleri müdahale ettiğini belirten Ağar, "Onlar açısından mesele, bir Erdoğan düşmanlığı ya da Erdoğan'a karşı yapılan bir takım ithamlar olarak görülse de mesele Türkiye meselesi.... Müdahaleyi Erdoğan'a yapmıyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında nerede kaldı demokrasi geleneği? Türkiye'de bir seçim süreci var. Burada Türk halkının vereceği bir irade var. Neden bu iradeyi etkilemeye, manipüle etmeye yönelik bir takım hamlelerde bulunuyorsunuz? Bu ABD'nin ortaya koymuş olduğu büyük bir ayıp... Büyükelçi meselesi, ne yazık ki bu bugüne has bir durum değil. Yani gerek Cumhuriyet tarihinde, gerek Osmanlı dönemindeki istikrarsızlık süreçlerinde bu kişilerin ülkeyi dizayn etmek için bir takım roller üstlendikleri ve görevlerinin dışında bir takım fonksiyonlar ürettikleri görülüyor. Büyükelçiler iki devlet arasında bir barış elçisi... Şu an ortaya koydukları durumla bir gerilim ortaya çıkarıyorlar. Türkiye'deki ana siyaseti manpüle etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



        İşte Ağar'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan satır başları:

        MAKSADINIZ NE?
        Ne yazık ki söylemeliyim; YPG/PKK terör örgütü geçmişte yapmış olduğu terör eylemleri ile Türk ve Kürt'ün arasını açmaya çalışırdı. Şimdi Türk siyasi eksenlerine musallat olarak, daha doğrusu biz müsaade edersek Türk ve Türk'ün arasını açmaya çalışıyor. Şu an bakıldığı zaman Büyükelçi'nin yapmış olduğu da bundan farklı bir ley değil. Mevcut gergin siyasete müdahale etmeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Maksadınız Türkiye'yi bir dost ve müttefik olarak görmek mi yoksa Türkiye'yi güdülebilen bir proxy devlet haline dönüştürmek mi?

        Zaten gerilim bundan kaynaklanıyor. Türkiye'nin Batı'dan kopmak gibi bir niyeti yok. Ne Millet İttifakı'nda böyle bir yaklaşım var ne Cumhur İttifakı'nda böyle bir yaklaşım var. Ama bu şekilde Türkiye'nin onurlu bir işbirliği arayışı var.

        Türkiye'ye güdülebilen bir devletmiş gibi davranmaya başladıkları zaman bu tepki çekiyor. ABD'de büyük bir akıl tutulması var. Bununla Türkiye'deki siyaseti manüpüle etmeye çalışıyorlar. Yaptıkları Türkiye'yi dizayn etme değil ABD'ye zarar. Yaklaşım hataları var. Kavramsal ve kurgusal tohum bozuklukları var. Coğrafyadaki ABD aleyhine gelişen jeopolitik fotoğraflara iyi bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bugün Çin, İran ve Suudi Arabistan'ı barıştırabiliyorsa, Suudi Arabistan bugün Şangay Beşlisi'ne girmeye dair bir takım şradeler üretiyorsa bunda ABD'nin hatalarına bakmasında bir ayda var...

        BIDEN'IN AÇIKLAMALARI
        ABD açısından utanç verici bir durum var. Bir müttefikinize terör örgütleri üzerinden müdahale etmek... Burada Sayın Erdoğan'ı hedef olarak göstermek istiyor olabilirler, ancak burada şöyle bir durum var; Türkiye özellikle YPG/PKK ile ilgili geliştirdikleri ilişkiler, FETÖ darbe girişimi, Türkiye'yi yalnız burakmaları, Türkiye'nin bağımlı olduğu savunma sanayi ürünlerini bir silah olarak kullanmalar üzerine Türkiye'de Erdoğan'ın liderliğinde yeni pozisyonlar gelişti. Sorun burada... Erdoğan AB'nin istediği gibi davransa idi Biden bu cümleyi kurmayacaktı. Belli ki Türkiye'nin oraya koymuş olduğu dirençten onurlu duruştan bir rahatsızlık var.

        Biz bunu yapmak zorunda mıydık? Bu bir Erdoğan meselesi mi? Hayır bu Türkiye meselesi... Siz karşı karşıya kaldığınız tehdide karşı bir pozisyon geliştiriyosunuz ve bundan dolayı birileri sizi hedef gösteriyor. Bunun çok iyi okunması gerekiyor. Burada bir şuura bir bilince ihtiyaç var.

            YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ
            Bir deprem yaşadık ve ardından son derece gergin bir siyasi süreç yaşıyoruz. Bu süreç, Türkiye üzerine emelleri olan ülkelere zemin sunuyor. Bunu görmek durumundayız. Özellikle Yunanistan'ın yaptığı bir takım hamleler var. İyiniyet gösterisi çerçevesinde... Şimdi gönderdikleri yardımlar arama kurtarma ekipleri... Açıkçası insani olark müteşekkiriz. Ancak bunu istismar etmelerine sonuna kadar uyanık olmak zorundayız...



            1999 yılında karşılıklı depremler üzerinden de ortaya çıkan ve adına sismik diplomasi denilen bir süreç var. O zaman Yunanistan, Abdullah Öcalan terör örgütü elebaşına vermiş olduğu destek ile birlikte -hem Türkiye hem de uluslarası alanda yargılanıyordu- ortaya koymuş oldukları sismik diplomasi ile bu utançtan kurtulmuş oldu hem de 2003 yılında GKRY'nin bütün bu günleri Ege'yi ve Akdeniz'i etkileyecek şekilde AB'ye alınmasını sağladılar. KKTC'nin işgal edilmiş topraklar olarak algılanmasını sağladılar...

            Bugün de insani tarafı başka ancak, depremin ve siyasi çekişmelerin olduğu süreci manüpüle etmeleri söz konusu...

            BLOOMBERG RAHATSIZ OLDU
            Erdoğan'ın tepkisi ABD basınının zoruna gitti. ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan'ın seçim söylemi, bir dizi muhalefet ziyareti nedeniyle ABD'yi hedef alıyor" sözleriyle haberi manşete taşırken Başkan Erdoğan'ın, muhalefet liderini ziyaret eden ABD büyükelçisini eleştirdiğini aktardı.

            Bloomberg, Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimde ABD'ye bir ders verme taahhüdünde bulunduğuna da vurgu yaptı.

            Başkan Erdoğan'ın tepkisinden "Seçim kampanyasının şimdiye kadarki en açık Batı karşıtı yorumu" ifadeleriyle bahsedildi.

                ABD'NİN SEÇİM HAMİLİĞİ VE KAMUFLE ÇABASI
                Sabah Yazarı Okan Müderissoğlu ABD'nin CHP ile temasına ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi.

                Temasa, "Amerikalı Büyükelçi'nin kamuflajı" nitelemesini yapan Müderissoğlu şunları yazdı;

                "ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bu sıralar hayli hareketli. Üstelik bu hareketi, seçime 6 hafta kala siyasi sahnede sergiliyor. Esasen bir büyükelçinin görev yaptığı ülkede seçim tarihi ilân edildikten sonra açıkça ortalıkta gezinmemesi gerekiyor. Ama Amerikalılar, "Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar mühim ülkedir" diye düşünmekten vazgeçmedikleri için pervasız olabiliyorlar. ABD Büyükelçisi'nin siyasi parti genel merkezlerindeki trafiğinin CHP ayağı, haliyle tepki çekti.

                Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu en net biçimde dile getirdi. Amerikan diplomasisi, sadece CHP, İYİ Parti, HDP'ye olan ilgisini kamufle etmek için büyükelçinin yolunun AK Parti'den de geçmesini sağladı! Ama bu taktik hamle bile 6'lı Masa + HDP'nin hamisi olma rolünü gizlemeye yetmedi!"

                CIA DE TOPA GİRDİ: "VERDİĞİ SÖZLERİN YARISINI YAPSIN ABD İLE İLİŞKİLER DÜZELİR"
                CHP - ABD teması gündemdeyken CIA de topa girdi! CIA Ajanı Henri Barkey, Kılıçdaroğlu'na verdiği sözleri tutması için çağrı yaptı.

                Barkey, "Eğer Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarsını yapsa büyük bir aşamadan geçmiş olacak Türkiye. Bu açıdan ilişkilerin (Türkiye - ABD) düzeleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

                Takvim.com.tr bu ifadelerin arka planını ayrıntılarıyla yazdı.

                Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

                TAKVİM.COM.TR GÖRÜŞMEYİ YAZMIŞTI
                Takvim.com.tr Flake-Kılıçdaroğlu temasının ayrıntılarını yazmıştı.

                Pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun adayı olan ve Terör örgütü PKK'nın merkezi Kandil'den "Yolunuz açık" mesajı ile HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu ABD ile de yakın temasa geçti.

                Geride bıraktığımız aylarda adaylığı için ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

                CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Ünal Çeviköz de hazır bulundu.



                Çeviköz detayına dikkat çekmekte fayda var...

                Çünkü CHP'de bu isim, Türkiye karşıtı her oluşuma aleni destek veriyor. Mavi Vatan davasında Yunan'la ağız birliği yapıyor, Türkiye'yi bilimum ülkelere şikayet ediyor.

                ABD'den medet umması da bu işin cabası...

                "ABD TÜRKİYE MÜDAHALE ETSİN" ÇAĞRISI
                CHP'li Ünal Çeviköz, 2020 yılında aleni bir şekilde ABD'nin Türkiye müdahale etmesi gerektiğini savunmuş Biden'a çağrı yapmıştı;

                "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması"



                Kılıçdaroğlu - Flake zirvesinde bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı.

                KILIÇDAROĞLU'NUN ONAY MAKAMI OLARAK ABD'Yİ GÖRÜYOR
                Masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, Gelecek ve DEVA'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni vardı.

                6'lı koalisyonun 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler mevcut.

                Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alıyor, KHK ile ilgili vaatler veriliyor. Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkılıyor.

                Flake ile yapılan görüşmede Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin masaya getirmesi "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.


                    ABD'DEKİ 8 SAATLİK SIR
                    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kirli siyasi ikballeri doğrultusunda ABD'de sır görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu gezide 8 saat ortadan kaybolmuştu.

                    CHP lideri 8 saatlik muammayı 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalışmıştı. Takvim.com.tr gelişmeyi gündeme getirmiş, tüm detayları satır satır manşet manşet okurlarına aktarmıştı.

                    *İlgili haberimizi okumak için fotoğrafın üzerin tıklayınız

                    Kılıçdaroğlu, ABD'den ithal politikalar ve müstemleke valileriyle yönünü tayin etmeye çalışıyor. Bu duruma en somut örnek CHP liderinin ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin...



                    RİFKİN'İN POLİTİKALARI ALMANYA'DA KRİZE NEDEN OLDU
                    Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

                    Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

                    Kılıçdaroğlu'nun peşi sıra 'ABD' hamlelerinin gölgesinde Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete gönderdiği destek mesajını ve Kılıçdaroğlu'nun Biden seçilir seçilmez gönderdiği tebrik mesajını hatırlamakta fayda var;




                    BİDEN'IN ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE GÖNDERDİĞİ DESTEK MESAJI
                    ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturmadan önce Erdoğan'ı devirmek için muhalefe mesaj göndermiş, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

                    Biden'ın tepki çeken açıklamalarını hatırlayalım;

                    Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

                    Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu.



                        İLK TEBRİK MANİDAR BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ!
                        Biden, ABD'de Başkan seçildikten sonra ilk tebriği manidar bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göndermişti.

                        Kılıçdaroğlu mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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                        Ortalık bir anda karıştı
                        Haberler Güncel ABD'nin 7'li koalisyon üzerinden kurduğu 14 Mayıs planı! Flake'in ziyareti ne anlama geliyor?
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