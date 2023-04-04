RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD'nin 7'li koalisyon üzerinden kurduğu 14 Mayıs planı! Flake'in ziyareti ne anlama geliyor?

ABD'nin 7'li koalisyon üzerinden kurduğu 14 Mayıs planı! Flake'in ziyareti ne anlama geliyor?
04.04.2023 17:49 - Son Güncelleme: 04.04.2023 17:52

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CHP - ABD hattındaki 14 Mayıs hazırlıkları sürerken temaslar daha görünür oldu. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu aylar önce icazet için ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Başkan Erdoğan, Amerika'ya ders vermemiz lazım diyerek bu temasa tepki gösterdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Ne yazık ki söylemeliyim; YPG/PKK terör örgütü geçmişte yapmış olduğu terör eylemleri ile Türk ve Kürt'ün arasını açmaya çalışırdı. Şimdi Türk siyasi eksenlerine musallat olarak, daha doğrusu biz müsaade edersek Türk ve Türk'ün arasını açmaya çalışıyor." dedi. Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın teröre karşı gerçekleştirdiği mücadelenin ABD'yi rahatsız ettiğine dikkat çeken Ağar, Yunanistan konusunda da dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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