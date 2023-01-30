6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler! Kayyum, KHK, Kanal İstanbul...

Muhalefetin adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 11. toplantıdan elle tutulur bir sonuç çıkmazken bugün yaptıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımında terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadeler yer aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da yine bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE NELER VAR
Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu.
Mutabakat metninde bulunan 9 ana başlık ise şu şekilde;
"Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları"
FETÖ VE PKK'YI SEVİNDİRECEK METİNLER YER ALDI
6'lı masanın duyurduğu metnin "Hukuk Adalet ve Yargı" başlığı altındaki maddelerden 2'si dikkat çekti!