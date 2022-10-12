Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2022 20:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2022 20:58
    ABONE OL

    8 saatlik sır perdesinin ucu FETÖ'ye mi çıkıyor? İcazet alamayan Kılıçdaroğlu'nun karanlık adımları: Kimden reçete aldı?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, icazet alamadığı hüsranlarla dolu ABD seferini 'bilim ve teknoloji' maskesiyle perdelerken bir yandan da attığı karanlık adımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. ABD'de yaşayan Türk gazetecileri programına almayan Kılıçdaroğlu, yanında getirdiği gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun bu süre zarfında Fetullahçı Terör Örgütü'nden bir isimle görüşüp görüşmediği merak konusu olurken; gizlilikle atılan karanlık adımlar şüpheleri de beraberinde getirdi. Öte yandan icazet turunu "Tipik CHP beceriksizliği" olarak yorumlayan ABD'li derinler, "Kılıçdaroğlu neden burada kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.

    Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.

    FİYASKOYU PERDELEMEK İÇİN "ABD'YE İHTİYACIMIZ YOK" MESAJI
    İmaj yükseltmek isteyen CHP, "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklamasını yaptı.

    Tüm bu gelişmelerin ışığında bomba bir detay ortaya çıktı.

    GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ATLATIP 8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU
    Kılıçdaroğlu'nun ziyarette yanında götürdüğü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Hacer Foggo gibi isimleri atlatıp 8 saat ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

    CHP liderinin Salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla Washington'a gelmesi beklenirken götürdüğü gazetecileri atlatıp uçak biletini yakarak otomobille yola çıkmaya karar verdiği öğrenildi.



    KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?
    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan seçildikten sonra 2013 yılında ABD'ye gitmiş ve FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin ardından FETÖ'nün 17/25 Aralık operasyonu gerçekleşmişti.

    8 SAATLİK YOLCULUĞUN UCU FETÖ'YE Mİ ÇIKIYOR?
    Bu gerçekler ortadayken; Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik süre zarfında Fetullahçı Terör Örgütü'nden bir isimle görüşüp görüşmediği merak konusu olurken; gizlilikle atılan karanlık adımlar şüpheleri de beraberinde getirdi.

        'DERİNLER' ANLAM VEREMEDİ!
        Takvim.com.tr'nin günler öncesinden 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve 'icazet turu' olarak okuyucularına aktardığı ABD seferine, Okyanus Ötesi'ndeki 'derin' isimlerin tarafından bir hayli şaşkınlıkla karşılanmıştı.

        ABD'deki derin yapılarla yakınlığı bilinen Türkiye ve Ortadoğu uzmanı, Dış İlişkiler Konseyi üyesi Steven A.Cook, "Kılıçdaroğlu'nun Washington'u ziyaret etmesinin hiçbir nedeni yok" diye bir paylaşım yapmış, Cook'a yanıt veren ise 'Gezi ve 15 Temmuz' davalarından da yargılanan firari Henri Barkey ise "Son dakika kararı ve amatörce" yorumunda bulunmuştu.

        "NEDEN BURADA KİMSE BİLMİYOR"
        ABD seferini "Tipik CHP beceriksizliği" olarak yorumlayan Cook'dan yine manidar bir paylaşım geldi.

        Steven A.Cook, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden ABD'de olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi.




        KILIÇDAROĞLU'NUN VİZYONU İŞTE BU KADAR: SAVAŞTA TARAF OLALIM
        Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 aya yakın bir süredir geride kaldı. Türkiye krizin başından bu yana yürüttüğü vizyoner denge politikası ile tarafları İstanbul'da masaya oturtmayı başardı.

        Savaştan kaynaklı sekteye uğrayan gıda ve enerji arzından kilit rol oynadı.

        ABD'de bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin barış diplomasisini sekteye uğratacak tepki çeken bir açıklama geldi.

        Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarafsızlığı bir kenara bırakara savaşın tarafı olması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

            DERİN YUVASINDA TÜRKİYE'YE KARA ÇALDI!
            Öte yandan CHP lideri, bugün 'derin' yuvasına da uğramayı ihmal etmedi...

            Johns Hopkins Üniversitesi'nde açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef" şeklinde mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi karaladı.



            Kılıçdaroğlu'nun 'derin yuvası'nın adını bilmemesi ise baya manidar bir detay olarak göze çarptı. CHP lideri adı "Johns Hopkins Üniversitesi" olan kurumun adını yanlış yazdı.

            TAKVİM.COM.TR'NİN DİKKAT ÇEKTİĞİ ÇARPICI DETAY
            Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu ve Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi arasındaki bağa ışık tutmuş, çarpıcı bir detaya dikkat çekmişti.

            Bu üniversiteyle ilgili göze çarpan en önemli detay, 2008 yılında deyim yerindeyse CHP'nin kaderini tayin eden bir rapor yayımlaması.

            Söz konusu raporda Deniz Baykal'ın tasfiyesinden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilişine kadar çarpıcı detaylar yer alıyor.



            KILIÇDAROĞLU'NUN 'DERİN' YUVASI!
            Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var.

            Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.

            Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.


                Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

                "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

                Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İmamoğlu 15 yıl önce açılan yurdu tekrar açtı
                Haberler Güncel 8 saatlik sır perdesinin ucu FETÖ'ye mi çıkıyor? İcazet alamayan Kılıçdaroğlu'nun karanlık adımları: Kimden reçete aldı?
                    SON DAKİKA