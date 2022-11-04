Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da ucuz tiyatro! İzah edemediği kayıp 8 saati hamburgerle perdelemeye devam ediyor

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.
Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.
İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE
ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki yeni durağı ise İngiltere oldu.
Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslarda bulundu.
LONDRA'DA UCUZ TİYATRO: İZAH EDEMEDİĞİ ŞEYİN MİZAHINI YAPTI
Öte yandan ABD'deki kayıp 8 saatte kurduğu karanlık temasları 'hamburger yemeye gittik' diyerek perdelemeye çalışan Kılıçdaroğlu, imajını kurtarmak için Londra'da da ucuz bir tiyatroya soyundu.