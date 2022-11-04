Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da ucuz tiyatro! İzah edemediği kayıp 8 saati hamburgerle perdelemeye devam ediyor

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.



Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.