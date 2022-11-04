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    • Güncel
    • 04.11.2022 21:10
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    • 04.11.2022 21:21
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da ucuz tiyatro! İzah edemediği kayıp 8 saati hamburgerle perdelemeye devam ediyor

    ABD'deki kayıp 8 saatte kurduğu karanlık temasları 'hamburger yemeye gittik' diyerek perdelemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turunun yeni durağı olan Londra'da ucuz bir tiyatroya soyundu. Twitter üzerinden hamburger yediği sırada çekilen fotoğrafını paylaşan CHP lideri, izah edemediği şeyin mizahını yaparak tüm tepkileri üzerine çekti.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan Londra’da ucuz tiyatro!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.

    Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.


    İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE
    ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki yeni durağı ise İngiltere oldu.

    Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslarda bulundu.



    LONDRA'DA UCUZ TİYATRO: İZAH EDEMEDİĞİ ŞEYİN MİZAHINI YAPTI
    Öte yandan ABD'deki kayıp 8 saatte kurduğu karanlık temasları 'hamburger yemeye gittik' diyerek perdelemeye çalışan Kılıçdaroğlu, imajını kurtarmak için Londra'da da ucuz bir tiyatroya soyundu.

        Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hamburger yediği sırada çekilen fotoğrafını paylaşan CHP lideri "Hamburgerlerimizi yedik" ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu'nun izah edemediği şeyin mizahını yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da ucuz tiyatro! İzah edemediği kayıp 8 saati hamburgerle perdelemeye devam ediyor
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