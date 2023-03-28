Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu istifa ediyor! Takvim.com.tr İYİ Partili kaynaklara ulaştı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini açıkladı. Takvim.com.tr editörü Fatma Gül İYİ Partili kaynaklara ulaştı. Ağıralioğlu'nun yarın istifa edeceği öğrenildi.
BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
Yavuz Ağıralioğlu'nun "Yarın genel başkanla vedalaşmaya gidiyorum" dediği ve basın açıklaması yapacağı gelen bilgiler arasında.
TAKVİM.COM.TR YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA ULAŞTI
Geride bıraktığımız günlerde Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, Yavuz Ağıralioğlu'na hakkında çıkan 'istifa' söylentilerini sormuştu. Somut bir cevap vermekten kaçınan Ağıralioğlu, "Bir gelişme olunca görürsünüz" cevabını vermişti.
O gelişme bugün oldu. Ağıralioğlu istifasını verdi.
"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEM" ÇIKIŞI
Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini paylaşmıştı.
NE OLMUŞTU?
6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması ve HDP'yle görüşülmesi üzerine basın açıklamasında bulunan Yavuz Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" açıklamasını yapmıştı.
"KURUCUSU OLDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU"
Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Hayatımızın, siyasi mücadelemizin, siyasi ilkeler alanının canına okuyan bu kutuplaşma diye dert ettiğimiz münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların yahut asla bir araya gelmeyecek, gelmesinin de mümkün olmayan beraberliklerin besleyeni, gerçekleştirenleri, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1 sisteminin memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz" demişti.
Öte yandan HDP'ye de sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "Meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorlar. Defalarca söyledim devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz." diye konuşmuştu.