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    • 28.03.2023 19:22
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    Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu istifa ediyor! Takvim.com.tr İYİ Partili kaynaklara ulaştı

    Son dakika haberi... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ediyor... Takvim.com.tr, İYİ Partili kaynaklara ulaştı. Ağıralioğlu'nun yarın basın açıklaması yaparak istifa edeceği öğrenildi.

    Fatma Gül
    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini açıkladı. Takvim.com.tr editörü Fatma Gül İYİ Partili kaynaklara ulaştı. Ağıralioğlu'nun yarın istifa edeceği öğrenildi.

    BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
    Yavuz Ağıralioğlu'nun "Yarın genel başkanla vedalaşmaya gidiyorum" dediği ve basın açıklaması yapacağı gelen bilgiler arasında.

    TAKVİM.COM.TR YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA ULAŞTI
    Geride bıraktığımız günlerde Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, Yavuz Ağıralioğlu'na hakkında çıkan 'istifa' söylentilerini sormuştu. Somut bir cevap vermekten kaçınan Ağıralioğlu, "Bir gelişme olunca görürsünüz" cevabını vermişti.

    O gelişme bugün oldu. Ağıralioğlu istifasını verdi.

    "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEM" ÇIKIŞI
    Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini paylaşmıştı.

    NE OLMUŞTU?
    6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması ve HDP'yle görüşülmesi üzerine basın açıklamasında bulunan Yavuz Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" açıklamasını yapmıştı.

    "KURUCUSU OLDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU"
    Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Hayatımızın, siyasi mücadelemizin, siyasi ilkeler alanının canına okuyan bu kutuplaşma diye dert ettiğimiz münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların yahut asla bir araya gelmeyecek, gelmesinin de mümkün olmayan beraberliklerin besleyeni, gerçekleştirenleri, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1 sisteminin memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz" demişti.

    Öte yandan HDP'ye de sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "Meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorlar. Defalarca söyledim devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz." diye konuşmuştu.



        MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPMADI
        Yavuz Ağıralioğlu, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

        HDP VE CHP'DEN TEPKİLER
        Gelişme üzerine HDP kanadından "Yavuz it havlamış yine…!" şeklinde bir çıkış gelmiş, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu hedef alınmıştı. CHP'li Gürsel Tekin ise "HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar?" diyerek Ağıralioğlu'na tepki göstermişti.

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