Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.03.2023 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2023 09:59
    ABONE OL

    İYİ Parti tabanında kaos! Kriz sonrası ikiye bölündüler! Akşener masadan kalkmasının ardından 30 bin istifa

    Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından İyi Parti'de yaşanan istifa dalgasının boyutu ortaya çıktı. Beklediği desteği bulamayan Meral Akşener’in masadan kalkması İyi Parti’de de tepkiye neden olmuş o süreçte birçok parti üyesi istifa etmişti. İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Akşener 6’lı masadan kalkınca İyi Parti'den istifa eden üye sayısını açıkladı. Öte yandan Akşener’in masaya geri dönmesiyle de istifaların yaşandığı biliniyor. Anlayacağınız İYİ Parti tabanı ikiye bölünmüş durumda.

    İYİ Parti tabanında kaos! Kriz sonrası ikiye bölündüler

    Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

    Cumhur İttifakı senelerdir adaylarının Cumhurbaşkanı Recep tayyip olduğunu deklare ederken Millet İttifakı'nda adaylık kavgası yaşandı.

    Ortak adayda mutabık kalamayan 6'lı masada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı adeta dağıttı.

    ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI
    Sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener, burada yaptığı konuşmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

    Aday olmaları yönünde iki başkana seslenen Akşener, taraflardan beklediği yanıtı alamadı.

    Bunun üzerine Yavaş ve İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.

    AKŞENER'İN TEPKİSİNDEN SONRA İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR YAŞANDI
    Beklediği desteği bulamayan Meral Akşener'in masadan kalkması İyi Parti'de de tepkiye neden olmuş o süreçte birçok parti üyesi istifa etmişti.

    KAÇ KİŞİNİN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI
    İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Akşener 6'lı masadan kalkınca İyi Parti'den istifa eden üye sayısını açıkladı.

    "25-30 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ"
    Habertürk yayınına katılan Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını açıklamasının ardından 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı.

        Krizin İyi Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya Erhan Usta şu şekilde yanıt verdi:

        İyi Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti.

        İKİYE BÖLÜNDÜ

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması da parti içinde istifa getirmişti. Başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere tabandan birçok partili rahatsızlığını dile getirerek istifa etmişti.

        Bunlara en son örnek ise Beykoz'da 30 kişilik grubun istifa edip MHP'ye katılması.

        Akşener'in hem masadan kalkmasıyla hem de masaya yeniden oturmasıyla gelen istifalara bakıldığında İYİ Parti'nin ikiye bölündüğü gözler önüne serildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel İYİ Parti tabanında kaos! Kriz sonrası ikiye bölündüler! Akşener masadan kalkmasının ardından 30 bin istifa
            loading
            SON DAKİKA