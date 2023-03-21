İYİ Parti tabanında kaos! Kriz sonrası ikiye bölündüler! Akşener masadan kalkmasının ardından 30 bin istifa

Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.
Cumhur İttifakı senelerdir adaylarının Cumhurbaşkanı Recep tayyip olduğunu deklare ederken Millet İttifakı'nda adaylık kavgası yaşandı.
Ortak adayda mutabık kalamayan 6'lı masada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı adeta dağıttı.
ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI
Sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener, burada yaptığı konuşmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.
Aday olmaları yönünde iki başkana seslenen Akşener, taraflardan beklediği yanıtı alamadı.
Bunun üzerine Yavaş ve İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.
AKŞENER'İN TEPKİSİNDEN SONRA İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR YAŞANDI
Beklediği desteği bulamayan Meral Akşener'in masadan kalkması İyi Parti'de de tepkiye neden olmuş o süreçte birçok parti üyesi istifa etmişti.
KAÇ KİŞİNİN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI
İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Akşener 6'lı masadan kalkınca İyi Parti'den istifa eden üye sayısını açıkladı.
"25-30 BİN ÜYE İSTİFA ETTİ"
Habertürk yayınına katılan Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını açıklamasının ardından 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı.