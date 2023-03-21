İYİ Parti tabanında kaos! Kriz sonrası ikiye bölündüler! Akşener masadan kalkmasının ardından 30 bin istifa

İKİYE BÖLÜNDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması da parti içinde istifa getirmişti. Başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere tabandan birçok partili rahatsızlığını dile getirerek istifa etmişti.

Bunlara en son örnek ise Beykoz'da 30 kişilik grubun istifa edip MHP'ye katılması.

Akşener'in hem masadan kalkmasıyla hem de masaya yeniden oturmasıyla gelen istifalara bakıldığında İYİ Parti'nin ikiye bölündüğü gözler önüne serildi.