İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş açıklamalar

Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş açıklamalarda bulunuyor.
Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin hissiyatı böyle olduğu için arz ediyorum. Hak sıkışmıştır, insaf sıkışmıştır, izan sıkışmıştır, gayret sıkışmıştır. Uğruna mücadele ettiğimiz demokrasinin, ümitlerinin çalındığını düşündüğümüz milletimiz için tarihin bizi sıkıştırdığı yerde doğru kararların alınmasına çalışıyorum.
Akşener bir siyasi dayatma ile karşı karşıya geldi.
6'LI KOALİSYONDA PUSU
Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız.
50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil.
NE OLMUŞTU?
6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının ardından İyi Parti'de başlayan kriz devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası" çıkışını yaparak dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıklarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'NİN ADAYI DA KILIÇDAROĞLU OLDU
Meclis'te yapılan kirli pazarlğın ardından terörün siyasi ayağı HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçadroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin kararının, Kandil'de bulunan elebaşlarının direktifleriyle gerçekleşti.
Örgütün sözde yöneticileri Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi teröristler açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu ve ittifakı Başkan Erdoğan'ı yenebilmek için bir fırsat olarak gördüklerini belirtmişlerdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamada, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" resti çekmişti.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU RAHATSIZLIK BİTMEDİ!
Kriz ve pazarlıklar sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde Akşener'in ismini ön plana çıkardığı 2 belediye başkanının ismi geçirilmeden gönderme yapıldı.
Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...
Metinde, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadeleri yer aldı.