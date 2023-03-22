İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş açıklamalar

Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN



Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin hissiyatı böyle olduğu için arz ediyorum. Hak sıkışmıştır, insaf sıkışmıştır, izan sıkışmıştır, gayret sıkışmıştır. Uğruna mücadele ettiğimiz demokrasinin, ümitlerinin çalındığını düşündüğümüz milletimiz için tarihin bizi sıkıştırdığı yerde doğru kararların alınmasına çalışıyorum.



Akşener bir siyasi dayatma ile karşı karşıya geldi.

6'LI KOALİSYONDA PUSU

Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız.

50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil.