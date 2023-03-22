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    • 22.03.2023 15:03
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    • 22.03.2023 16:14
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    İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş açıklamalar

    Son dakika haberi! Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş açıklamalarda bulunuyor. Koalisyon masasında kendilerine pusu kurulduğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. 50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil" dedi.

    takvim.com.tr
    Yavuz Ağıralioğlu istifa mı ediyor?

    Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş açıklamalarda bulunuyor.

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    Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

    Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin hissiyatı böyle olduğu için arz ediyorum. Hak sıkışmıştır, insaf sıkışmıştır, izan sıkışmıştır, gayret sıkışmıştır. Uğruna mücadele ettiğimiz demokrasinin, ümitlerinin çalındığını düşündüğümüz milletimiz için tarihin bizi sıkıştırdığı yerde doğru kararların alınmasına çalışıyorum.

    Akşener bir siyasi dayatma ile karşı karşıya geldi.

    6'LI KOALİSYONDA PUSU
    Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız.

    50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil.

    NE OLMUŞTU?
    6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının ardından İyi Parti'de başlayan kriz devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası" çıkışını yaparak dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıklarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.


    TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'NİN ADAYI DA KILIÇDAROĞLU OLDU
    Meclis'te yapılan kirli pazarlğın ardından terörün siyasi ayağı HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçadroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin kararının, Kandil'de bulunan elebaşlarının direktifleriyle gerçekleşti.


    Örgütün sözde yöneticileri Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi teröristler açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu ve ittifakı Başkan Erdoğan'ı yenebilmek için bir fırsat olarak gördüklerini belirtmişlerdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamada, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" resti çekmişti.

    KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU RAHATSIZLIK BİTMEDİ!
    Kriz ve pazarlıklar sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde Akşener'in ismini ön plana çıkardığı 2 belediye başkanının ismi geçirilmeden gönderme yapıldı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Metinde, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadeleri yer aldı.

        AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
        Yaşanan gelişmelerin özellikle İYİ Parti cephesini ve Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun memnun etmediği suratlardan belli oldu.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Akşener'in CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratlarındaki memnuniyetsizlik bunun en büyük örneklerinden olurken Mansur Yavaş bu durumu itiraf da etti.

        Yavaş katıldığı bir canlı yayında bu durumu dile getirerek, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım" açıkça krizi ifşa etti.

        İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ
        Yaşanan krizler sonrası İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu ise geçtiğimiz hafta bombanın pimini çekmişti. Daha önce her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu ve milletin bu adaylık meselesinden rahatsız olduğunu dile getiren Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği geçtiğimiz hafta kulislere düştü. Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başta olmak üzere HDP ile kurulan temaslardan rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

        TAKVİM.COM.TR DÜN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA ULAŞMIŞTI
        Takvim.com.tr 6'lı koalisyonda yaşananlar üzerine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na ulaşmıştı. Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren, Ağıralioğlu'na "Bugün partinizin Meclis grubunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için karar alınan toplantıya katılmadınız. Bu bir tavrın tezahürü mü?" sorusunu yöneltti. Toplantıda ve yoğun olduğunu belirten Ağıralioğlu, sorduğumuz soru karşısında konuşmak istemediğini belirterek, suskun kalmayı tercih etti.

        Yavuz Ağıralioğlu'na hakkında çıkan 'istifa' söylentilerini de sorduk. Ancak Ağıralioğlu somut bir cevap vermekten kaçınırken, "Bir gelişme olunca görürsünüz" cevabını verdi.

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        Haberler Haberler İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş açıklamalar
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