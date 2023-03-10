Turgay Ciner'in 6'lı sevdası! Londra'dan ne fısıldadılar... Medya operasyonunu Kenan Tekdağ mı çekiyor?

Turgay Ciner yine 6'lı oynuyor!
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin yuvarlak masa etrafında toplanarak kurduğu 6'lı koalisyon büyük kavgalar ve pazarlıklar sonucu adayını belirledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
MEDYA POZİSYON ALIYOR!
Koalisyonun adayı netleşirken medyada pozisyon alanlar da kendini açıktan belli etmeye başladı.
HABERTÜRK KOALİSYONUN MEDYA ÜSSÜ!
6'lının seçim sürecindeki medya üssü Ciner'e bağlı Habertürk olacak gibi... Öyle ki tarafsız yayıncılık maskesiyle her fırsatta iktidarı hedef alan yayınlara imza atan Habertürk özellikle deprem sürecinde başta Fatih Altaylı'nın söylemleri ve yazıları ile bu niyetini net biçimde göstermeye başladı.