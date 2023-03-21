Habertürk'ten Muharrem İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı! Fatih Altaylı'dan ısmarlama sorular: Talimat Ciner'den mi?







Altaylı peşi sıra "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun hesabını vicdanınıza verecebilecek misiniz? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" sorularını yöneltti.