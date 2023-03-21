Habertürk'ten Muharrem İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı! Fatih Altaylı'dan ısmarlama sorular: Talimat Ciner'den mi?

Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
HDPKK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
Gelişme sonrası 6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' diyerek pazarladığı ittifak, tam anlamıyla bölücüler sofrasına dönüştü ve HDPKK aday çıkarmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.
Öte yandan CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu. Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı.
'SİYASETİ DİZAYN EDİYORUZ' DİYEN HABERTÜRK DE BASKIYA BAŞLADI
CHP ve yandaşlarının başlattığı baskı furyasına 'siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü de eklendi. Muharrem İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, imalı bir üslupla İnce'ye 'Aday olma' baskısında bulundu.