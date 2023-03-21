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    • 22.03.2023 01:35
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    • 22.03.2023 02:05
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    Habertürk'ten Muharrem İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı! Fatih Altaylı'dan ısmarlama sorular: Talimat Ciner'den mi?

    'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü 6'lı koalisyona destek yayınlarını sürdürüyor. CHP ve yandaşlarının Muharrem İnce'ye yönelik başlattığı "Aday olma, Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskılarına Habertürk de eklendi. İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" şeklinde ısmarlama sorular yöneltti. Böylelikle Habertürk'ün taraflı ve operasyonel yayıncılığı bir kez daha tescillendi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Habertürk’ten ’İnce’ baskı! Kılıçdaroğlu...

    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

    HDPKK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
    Gelişme sonrası 6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' diyerek pazarladığı ittifak, tam anlamıyla bölücüler sofrasına dönüştü ve HDPKK aday çıkarmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

    Habertürk'ten 'İnce' baskı! Kılıçdaroğlu...



    Öte yandan CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu. Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı.



    'SİYASETİ DİZAYN EDİYORUZ' DİYEN HABERTÜRK DE BASKIYA BAŞLADI
    CHP ve yandaşlarının başlattığı baskı furyasına 'siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü de eklendi. Muharrem İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, imalı bir üslupla İnce'ye 'Aday olma' baskısında bulundu.




        Altaylı peşi sıra "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun hesabını vicdanınıza verecebilecek misiniz? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" sorularını yöneltti.



        UCUZ SİYASET MÜHENDİSLİĞİ
        "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz"         denilerek 6'lı koalisyona destek yayınları yapan Habertürk'ün böylesi ucuz siyaset mühendisliğine girişmesi tepkiyle karşılandı.


        6'LI KOALİSYON HDP İTTİFAKINA HABERTÜRK KALKANI
        Aynı Habertürk, geride bıraktığımız gün 6'lı koalisyona destek çıkıp, HDPKK ile yürütülen ittifaka kalkan olmak için kolları sıvamıştı.

        Kübra Par'ın moderatörlüğündeki programda Hilmi Daşdemir, CHP'li Müslim Sarı'ya "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" şeklinde çıkışmış, gelişme üzerine Par taraflı moderasyon ve azarlayıcı bir üslup sergilemişti.

        PKK'nın 6'lı koalisyona destek veren tutumunu ve Kılıçdaroğlu - HDP flörtünde açığa çıkan bölücü talepleri görmezden gelen Habertürk'ün operasyonel yayıncılığı büyük tepki çekmişti.
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        Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
        Haberler Güncel Habertürk'ten Muharrem İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı! Fatih Altaylı'dan ısmarlama sorular: Talimat Ciner'den mi?
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