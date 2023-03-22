6'lı koalisyonda koltuk kavgası sürüyor! Ali Babacan'dan Mansur Yavaş'a yanıt: Kazak sökülür

Ali Babacan Yavaş'ı veto ederek "Kazak sökülür" ifadeleriyle "masayı dağıtırız" göndermesini yaptı.

Ali Babacan, "Biz masaya oturduğumuzda masaya gelen öneri, iki belediye başkanının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bir formülasyon olarak masaya geldi. Biz onu masada hiç tartışmadık. O fikir kendi aralarında konuşulmuş olabilir." dedi.

Yavaş'ın sunduğu fikrin kendilerine anlamlı gelmediğini söyleyen Babacan şu ifadelerle koltuk kavgasını sürdürdü;

"Anlaşmışız, bitmiş. Uzlaşı sisteminde imzayı atarsınız ileri gidersiniz. Geri geri gitmeye başladığınızda o zaman, eskiden annelerimiz kazak örerdi ya ondan sonra ipi çekersiniz sökülür, yani imzaları geri sarmaya başlarsak, bu kazak sökülür. Çünkü, biz bunları öre öre geldik bugüne kadar. Şimdi bunu tekrar şu kadarını örelim, şu kadarını sökelim öyle bir şey olmaz. Hiç bir yerde olmaz. Mutabakatla çalışan hiç bir yapıda banttı geriye sarmazsınız hep ileri gidersiniz"

KRİZ KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİNE YANSIMIŞTI

Öte yandan bu kriz Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yansımıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezindeki görüşmede Yavaş'ın önerisini reddederek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur."

5 liderin de bu konuda Yavaş'a randevu vermeyeceği konuşulurken bomba bir kulis de dün patladı. TV100 yorumcusu Erdoğan Aktaş, Mansur Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek" dedi.

Aktaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.

Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek.

Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Peki Yavaş neden böyle bir çıkış yapacak?

Meral Akşener, sadece iki Belediye Başkanı'nın, yani İmamoğlu ve Yavaş'ın 1+2 formülüyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, İttifak'ın diğer genel başkanlarının bu göreve getirilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak son toplantıda işin rengi değişmiş ve formül 1+2+5 olarak ilan edilmişti.

Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor.