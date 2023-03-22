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    • 22.03.2023 19:37
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    6'lı koalisyonda koltuk kavgası sürüyor! Ali Babacan'dan Mansur Yavaş'a yanıt: Kazak sökülür

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'noter ve kumar masası' diyerek dağıttığı ve "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" denmesinin ardından geri döndüğü koalisyonda kavgalar bitmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla 5 genel başkana ve Yavaş ile İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedildi. Bu durumdan rahatsızlığını dile getiren Mansur Yavaş'a DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan yanıt geldi. Ali Babacan geri adım atmayacaklarını ve bunun anlamlı gelmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı konusunda geriye gidersek kazak sökülür." dedi.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonda koltuk kavgası sürüyor!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta ağır bombardımanla dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıkları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ BİLMECESİ
    Kriz ve pazarlıklar sonrası gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadelerine yer verildi.

    SURATLAR KRİZİ AÇIK ETTİ
    Yaşanan kriz aktörlerin suratlarına da yansıdı...

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görüldü. CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.

    MANSUR YAVAŞ İSTEMEDİĞİNİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
    Mansur Yavaş Akşener'in masadan kalkmasının ardından yaşanan süreci ve ortaya çıkan 1+2+5 durumundan memnun olmadığını canlı yayında itiraf etti.

        Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Mansur Yavaş 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinin doğru olmadığını belirterek onların milletvekili olup partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.

        "5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN"

        Mansur Yavaş şu açıklamayı yaptı;
        "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım."

        ALİ BABACAN'DAN MANSUR YAVAŞ'A YANIT: KAZAK SÖKÜLÜR
        Daha önce DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Mansur Yavaş'ın bu sözlerini veto eden bir yanıt verirken bu kez topa DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan girdi.

        Ali Babacan Yavaş'ı veto ederek "Kazak sökülür" ifadeleriyle "masayı dağıtırız" göndermesini yaptı.

        Ali Babacan, "Biz masaya oturduğumuzda masaya gelen öneri, iki belediye başkanının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bir formülasyon olarak masaya geldi. Biz onu masada hiç tartışmadık. O fikir kendi aralarında konuşulmuş olabilir." dedi.
        Yavaş'ın sunduğu fikrin kendilerine anlamlı gelmediğini söyleyen Babacan şu ifadelerle koltuk kavgasını sürdürdü;

        "Anlaşmışız, bitmiş. Uzlaşı sisteminde imzayı atarsınız ileri gidersiniz. Geri geri gitmeye başladığınızda o zaman, eskiden annelerimiz kazak örerdi ya ondan sonra ipi çekersiniz sökülür, yani imzaları geri sarmaya başlarsak, bu kazak sökülür. Çünkü, biz bunları öre öre geldik bugüne kadar. Şimdi bunu tekrar şu kadarını örelim, şu kadarını sökelim öyle bir şey olmaz. Hiç bir yerde olmaz. Mutabakatla çalışan hiç bir yapıda banttı geriye sarmazsınız hep ileri gidersiniz"

        KRİZ KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİNE YANSIMIŞTI
        Öte yandan bu kriz Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yansımıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezindeki görüşmede Yavaş'ın önerisini reddederek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

        "Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur."

        5 liderin de bu konuda Yavaş'a randevu vermeyeceği konuşulurken bomba bir kulis de dün patladı. TV100 yorumcusu Erdoğan Aktaş, Mansur Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek" dedi.

        Aktaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

        "Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.

        Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek.

        Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

        Peki Yavaş neden böyle bir çıkış yapacak?

        Meral Akşener, sadece iki Belediye Başkanı'nın, yani İmamoğlu ve Yavaş'ın 1+2 formülüyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, İttifak'ın diğer genel başkanlarının bu göreve getirilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak son toplantıda işin rengi değişmiş ve formül 1+2+5 olarak ilan edilmişti.

        Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor.

            Fakat ortada bir gerçek var ki, ilk kez kazanmaya bu kadar yakın olan CHP ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri, kendi aralarındaki sorunları hâlâ çözememiş durumdalar.

            Altılı Masa'da çözülememiş sorunlara rağmen imza atıldıysa, bu sorunların propaganda döneminde Millet İttifakı içinde çözülmesi çok zor.

            Bu sorunların aşılmadığı koşullarda Millet İttifakı'nı çok zor günler bekliyor.

            Üstelik CHP ile İYİ Parti arasında çok daha önemli bir tartışma/sorun var ki bu iki teşkilatta da ciddi sıkıntı yaratacak."

            VE KRİZ SAHAYA YANSIDI!
            Bu durumu doğrulayan bir gelişme dün yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığını ziyaret ettiği esnada Ekrem İmamoğlu yanında yer alırken Mansur Yavaş ise programa katılmadı.

            EKREM VAR ÖZGÜR VAR MANSUR YOK
            Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığını ve şehitliği ziyaret etti.

            CHP Fotoğraf servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Ekrem İmamoğlu, Erdoğan Toprak, Özgür Özel, Seyit Torun, Muhittin Böcek gibi isimler Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alırken ABB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen Mansur Yavaş yer almadı.

            KOALİSYON DAĞILACAK MI?
            Karşılıklı restleşmeler ve genel başkanı yalnız bırakmaya kadar giden bu durum daha çok konuşulacak gibi... Koalisyonun bu krizin altından kalkıp kalkamayacağı da merak konusu oldu.
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            Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
            Haberler Güncel 6'lı koalisyonda koltuk kavgası sürüyor! Ali Babacan'dan Mansur Yavaş'a yanıt: Kazak sökülür
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