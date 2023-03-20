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    • 21.03.2023 02:35
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    Siyaseti dizayn eden Turgay Ciner'in Habertürk'ü 6'lı koalisyon - HDP ittifakına kalkan oldu! PKK sözleri sonrası Kübra 'Par'ladı

    'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü 6'lı koalisyona destek çıkıp, HDPKK ile yürütülen ittifaka kalkan olmak için kolları sıvadı. Kübra Par'ın moderatörlüğündeki programda Hilmi Taşdemir, CHP'li Müslim Sarı'ya "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır" şeklinde çıkıştı. Gelişme üzerine Kübra Par taraflı moderasyon ve azarlayıcı üslup sergiledi. Taşdemir de yayını terk etti. PKK'nın 6'lı koalisyona destek veren tutumunu ve Kılıçdaroğlu - HDP flörtünde açığa çıkan bölücü talepleri görmezden gelen Habertürk'ün operasyonel yayıncılığı büyük tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı koalisyon - HDP ittifakına Habertürk kalkanı!

    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

    BÖLÜCÜ TALEPLER AÇIĞA ÇIKTI, KILIÇDAROĞLU PKK ELEBAŞIYLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI
    HDP ile resmileşen ittifakın etkileri sürerken Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisinin ayağına gitti. Masada 'Yerel özerklik' gibi bölücü talepler açığa çıktı.

    PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "Kürt sorununun özgürlükçü çözümüne karşı tutum açıklayın" baskısı sonrası Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" diyerek PKK elebaşı ile ağızbirliği yaptı.



    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında 'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ünde dikkat çeken bir yayın kayıtlara geçti.

    "KILIÇDAROĞLU, HDP VE PKK'NIN ADAYIDIR"
    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, Kübra Par'ın moderatörlüğündeki programda CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı'ya "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" şeklinde çıkıştı.

    Par'ın 'düşünce özgürlüğünüzdür' deyip sözünü kesmesi üzerine Taşdemir, "Düşünce özgürlüğü değildir, bunlar gerçektir" yanıtını verdi.



        YAYINI TERK ETTİ
        Devam eden süreçte Kübra Par'ın ses tonunu yükseltip 'sesini kes' imasında bulunması üzerine Hilmi Taşdemir yayını terk etti.

        6'lı koalisyon ile PKK'nın ittifakına kalkan olan Turgay Ciner'in Habertürk'ü büyük tepkiyle karşılandı.


        Doğrulara tahammülü olmayan 6'lı koalisyonun medya ayağı Habertürk, her ne kadar da PKK ile yürütülen ittifaka kalkan olmaya çalışsa da gerçekler gün gibi ortada...

        PKK'DAN 6'LI KOALİSYONA DESTEK: UMUT VERİYORLAR
        Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, 6'lı koalisyona destek vererek, "6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı" açıklamasını yapmıştı.




        Öte yandan Kübra Par moderatörlüğündeki Habertürk'ün operasyonel yayıncılığı büyük tepkiyle karşılandı.

        Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle;

        "CHP'Yİ KORUMA ARTIK BAYDIN"
        "Daha dün terörist öcalana özgürlük isteyip kandile selam çaktılar. Siyasi kanadı oldukları belli ne düşüncesi her şey ortada. Tarafsız Kübra! CHP'yi koruma artık baydın…"



            "MODERATÖR MÜ MUHALEFET SÖZCÜSÜ MÜ?"
            Hilmi Daşdemir gerçekleri söyleyince neden rahatsız oluyorsunuz Kübra Par? Moderatörlük mü yapıyorsunuz muhalefet sözcülüğü mü?




            "HDP'Yİ AKLAMAK KÜBRA PAR'A KALMIŞ"
            Bu gece de HDP'yi aklamak Kübra Par 'a kalmış. Helal olsun Hilmi Daşdemir'e çekmiş resti yayını terk etmiş.

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            Haberler Güncel Siyaseti dizayn eden Turgay Ciner'in Habertürk'ü 6'lı koalisyon - HDP ittifakına kalkan oldu! PKK sözleri sonrası Kübra 'Par'ladı
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