Siyaseti dizayn eden Turgay Ciner'in Habertürk'ü 6'lı koalisyon - HDP ittifakına kalkan oldu! PKK sözleri sonrası Kübra 'Par'ladı

Doğrulara tahammülü olmayan 6'lı koalisyonun medya ayağı Habertürk, her ne kadar da PKK ile yürütülen ittifaka kalkan olmaya çalışsa da gerçekler gün gibi ortada...Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, 6'lı koalisyona destek vererek, "6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı" açıklamasını yapmıştı.