Siyaseti dizayn eden Turgay Ciner'in Habertürk'ü 6'lı koalisyon - HDP ittifakına kalkan oldu! PKK sözleri sonrası Kübra 'Par'ladı

Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
BÖLÜCÜ TALEPLER AÇIĞA ÇIKTI, KILIÇDAROĞLU PKK ELEBAŞIYLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI
HDP ile resmileşen ittifakın etkileri sürerken Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisinin ayağına gitti. Masada 'Yerel özerklik' gibi bölücü talepler açığa çıktı.
PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "Kürt sorununun özgürlükçü çözümüne karşı tutum açıklayın" baskısı sonrası Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" diyerek PKK elebaşı ile ağızbirliği yaptı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında 'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ünde dikkat çeken bir yayın kayıtlara geçti.
"KILIÇDAROĞLU, HDP VE PKK'NIN ADAYIDIR"
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, Kübra Par'ın moderatörlüğündeki programda CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı'ya "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" şeklinde çıkıştı.
Par'ın 'düşünce özgürlüğünüzdür' deyip sözünü kesmesi üzerine Taşdemir, "Düşünce özgürlüğü değildir, bunlar gerçektir" yanıtını verdi.