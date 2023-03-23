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    • 23.03.2023 23:54
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    İYİ Parti'de çatlık! İsmail Tatlıoğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu'nun çıkışına yanıt: Zamanlama üzücü

    HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin kesinleşmesinin ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı çıkış ortalığı karıştırdı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu bu çıkışın zamanlamasının üzücü olduğunu söyleyerek Ağıralioğlu'nu eleştirdi. Öte yandan İsmail Tatlıoğlu Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu temasa "Partilerle görümesinde bir mahsuru yok" ifadeleriyle yeşil ışık yaktı.

    takvim.com.tr
    İYİ çatladı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in karşı çıkmasına rağmen büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşandı.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek sinyali verdi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.

    Akşener, "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." iddiasında bulundu ancak HDP masaya oturdu.

    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
    CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.

    Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken Nevruz toplantılarında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

    ALŞENER'İN "MASAYA GELEMEZ" DEDİĞİ HDP MASA ORTAK OLDU: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
    Dün ise flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

    Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.

    Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşti.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBARDIMANA BAŞLADI
        Yaşananlar sonrası ilk bombayı İİYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu patlattı.

        "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada İYİ Parti'nin taleplerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye ve Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

        Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya sert sözlerle yüklendi.

        Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."

        KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ
        Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

        Ağıralioğlu'nun konuşmasının tamamı için manşet görseline tıklayınız;

        İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'nin adaylık kararı ile aynı güne gelen bu çıkışı 'gaz alma' gibi yorumlansa da İYİ Parti'den flaş bir açıklama geldi.

        İYİ PARTİ'DEN YAVUZAĞIRALİOĞLU'NA KARŞI ÇIKIŞ
        İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 6'lı koalisyonun dağılmaması için elinden geleni yapan Habertürk ekranlarından Ağıralioğlu'nun çıkışını eleştirdi.

        "ZAMANLAMA ÜZÜCÜ"
        Tatlıoğlu söz konusu çıkışın yaşandığı gün partilerine önemli üye katılımları olduğunu iddia ederek zamanlamanın üzücü olduğunu söyledi.

        Tatlıoğlu şunları söyledi;

        "Gerçekten uzun süredir devam eden müzakere ve tartışmaların ardından başımızı kaldırıp milletle kucaklaşmanın anını yaşadık. Dolayısıyla Yavuz beyin konuşmasının iki boyutu var birincisi zamanlama. Zamanlaması üzücü... "

        Tatlıoğlu 81 ilde teşkilatlanan bir parti olduklarını belirterek sözlerini şöyle devam ettirdi;

        "Türkiye'nin 3. büyük partisiyiz bütün bu emekler ve müzakelere gidiyor ve bu güzel tablonun medyada geride kalması... Hepimiz bunun sevinciyle akşam edeceğimize Yavuz beyin sözleriyle üzülüyoruz. Ben üzüntülüyüm. Yavuz bey bizim arkadaşımız farklı tavırları olabilir ama özellikle zamanlaması üzüntü verici. Grup Başkanı olarak söylüyorum üzüldük. Erteleyebilirdi. Camiamızın da üzüldüğünü söyleyebilirim.

        Hassasiyeti paylaşmak ayrı ifade etmek ayrı... Dün o konuşmanın zamanlaması yüzbinlerce beklentinin sevincini perdeleyen bir gelişme oldu."

            HDP'YE YEŞİL IŞIK
            Tatlıoğlu 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile temas kurmasına ise yeşil ışık yaktı. Tatlıoğlu, "Partilerle görümesinde bir mahsuru yok" dedi.

            BİR ÇIKIŞ DAHA: BASINDAN ÖĞRENDİK
            Benzer bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel'den geldi. Yüksel Akşener'in bu konuşmayı basından öğrendiğini söyledi.

            "AÇIKLAMALAR PARTİYİ BAĞLAMAZ"
            Yüksel, "Biz de sizin gibi açıklamayı basından duyduk. Ağıralioğlu milletvekili ve bir açıklama yapmış. Akşener'in de bizim de o an haberimiz oldu. Herkesin yaptığı açıklama kendisini bağlar. Bu açıklamalar partiyi bağlamaz." ifadelerini kullandı.
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