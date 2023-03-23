İYİ Parti'de çatlık! İsmail Tatlıoğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu'nun çıkışına yanıt: Zamanlama üzücü

KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ

Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

Ağıralioğlu'nun konuşmasının tamamı için manşet görseline tıklayınız;

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'nin adaylık kararı ile aynı güne gelen bu çıkışı 'gaz alma' gibi yorumlansa da İYİ Parti'den flaş bir açıklama geldi.

İYİ PARTİ'DEN YAVUZAĞIRALİOĞLU'NA KARŞI ÇIKIŞ

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 6'lı koalisyonun dağılmaması için elinden geleni yapan Habertürk ekranlarından Ağıralioğlu'nun çıkışını eleştirdi.