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    • 22.03.2023 16:41
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    • 22.03.2023 16:48
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    Meral Akşener yine tükürdüğünü mü yalıyor? "HDP varsa biz yokuz" demişti...

    6'lı koalisyonun yaşadığı krizlere bir yenisi daha eklendi! Büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de bugün duyurduğu karar ile destek vereceğini duyurmuş oldu. Bu gelişme sonrası gözler "HDP masada olursa biz kalkarız" diyen Meral Akşener'e çevrildi. Öyle ki milliyetçi tabandan çekinerek HDP'ye karşı söylemler söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dediği gibi masadan kalkacak mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yaşandığı gibi tükürdüğünü mü yalayacak?

    takvim.com.tr
    Meral Akşener yine tükürdüğünü mü yalıyor?

    Siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve İYİ Partilileri zora sokacak gelişmeyle sallandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.

    İYİ Parti HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.

    "CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA MASAYA GETİREMEZ"
    Akşener'in HDP'nin mesajlarının ardından şu açıklamayı yaptı;

    "O masada defalarca iddia edildiği gibi o masada HDP yok. Mithat hocanın (HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar) söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Ama zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birinin bu ucube sistemin devamının ateşine odun atmak olduğuna inandım. Böyle bir sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık vs. gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez."

    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
    Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.

    HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar masaya oturdu.

        HDPKK'YA KAYYUM MESAJI
        Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu bir de asılsız 'kürtçe' iddiası ortaya atarak HDPKK'ya sıcak görünmeye çalıştı.

        KARŞILIKLI DESTEK VE AKLAMA MESAJLARI
        Yaşananların ışığında Kandil'den de 6'lı koalisyona peş peşe destek mesajları geldi.

        HDP terör elebaşı Apdullah Öcalan'a özgürlük taleplerini dile getirirken, Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Mustafa Karasu'ya kadar büyükbaşlar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin sinyalini verirken CHP'li isimler de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi temize çekmeye çalıştı.

        İYİ PARTİNİN MASAYA GELEMEZ DEDİĞİ HDP ARTIK MASADA: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
        Bugün ise aartık malumun ilamı yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

        Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.

        Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş oldu. Yaşananlar sonrası ilk bombayı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu patlatırken, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle istifanın sinyalini verdi.

            AKŞENER BU SÖZLERİNİ YUTACAK MI?
            Yaşananlar sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrildi. Öyle ki milliyetçi tabandan çekinerek HDP'ye karşı söylemler söyleyen İYİ Parti kurmayları artık HDP'nin masaya oturmasıyla ne yapacağı merak konusu oldu.

            Akşener'in dediği gibi masadan kalkacaklar mı yoksa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yaşandığı gibi tükürdüğünü mü yalayacak?

            İşte İYİ Parti'nin HDP'ye karşı ve HDP'nin masada olmadığını iddia ettiği o sözlerden bazıları;

            "HDP'NİN OLMADIĞI MASADA BİZ OLMAYIZ"
            CHP'li Gürsel Tekin'in Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) bakanlık verilebileceği yönündeki sözlerinin gündemde olduğu sürede İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" dedi.

            Meral Akşener yine tükürdüğünü mü yalıyor?

            "NEVRUZ KATİLE ÖZGÜRLÜK DİLENME GÜNÜ DEĞİLDİR"
            Akşener HDP'lilerin terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük taleplerine karşı, "Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir. Vatana düşmanlık günü değildir" dedi.

            Yine Akşener ittifaktan önce, "İyi Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabalarını çok çirkin buluyorum, çok saygısız buluyorum ve çok ayıp buluyorum." demişti.

            İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, 4 Mart 2023 tarihli Habertürk yayınında "HDP aday çıkarmaz, seçimi karşısında kim olursa olsun o adayı destekliyorum derse Erdoğan bu seçimi ciddi bir farkla alır" demişti.

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