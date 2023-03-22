Meral Akşener yine tükürdüğünü mü yalıyor? "HDP varsa biz yokuz" demişti...

"NEVRUZ KATİLE ÖZGÜRLÜK DİLENME GÜNÜ DEĞİLDİR"

Akşener HDP'lilerin terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük taleplerine karşı, "Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir. Vatana düşmanlık günü değildir" dedi.

Yine Akşener ittifaktan önce, "İyi Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabalarını çok çirkin buluyorum, çok saygısız buluyorum ve çok ayıp buluyorum." demişti.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, 4 Mart 2023 tarihli Habertürk yayınında "HDP aday çıkarmaz, seçimi karşısında kim olursa olsun o adayı destekliyorum derse Erdoğan bu seçimi ciddi bir farkla alır" demişti.