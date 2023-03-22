Meral Akşener yine tükürdüğünü mü yalıyor? "HDP varsa biz yokuz" demişti...

Siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve İYİ Partilileri zora sokacak gelişmeyle sallandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.
İYİ Parti HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.
"CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA MASAYA GETİREMEZ"
Akşener'in HDP'nin mesajlarının ardından şu açıklamayı yaptı;
"O masada defalarca iddia edildiği gibi o masada HDP yok. Mithat hocanın (HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar) söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Ama zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birinin bu ucube sistemin devamının ateşine odun atmak olduğuna inandım. Böyle bir sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık vs. gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez."
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.
HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar masaya oturdu.