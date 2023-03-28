BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir yeniden yargılanıyor

Emra Kara, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramalarımdan bir seferinde telefon çaldı, karşı taraf telefonu açtı, ancak hiç ses gelmedi, telefon açıldıktan hatırladığım kadarıyla 5-10 saniye sonra telefon kapandı, diğer aramalarımda hiçbir şekilde müteveffa İsmail'e ulaşamadım" dedi.
Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Emra Kara, kaza günü İsmail ile hiç görüşmediğini söyledi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara'nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğünü öne sürüp suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtları incelenince Emra Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mat 2009'da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16, 26 Mart'ta 23 saniyelik 2 görüşme, 27 Mart'ta da 7 saniyelik 1 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturma sonunda Kara hakkında yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama Emra Kara suçlamaları kabul etmeyerek İsmail Güneş ile hiç görüşmediğini öne sürerken, 14 Eylül 2022'deki duruşmada da beraat etti. Yazıcıoğlu ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu.
Dosyayı Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderen 7'nci Ceza Dairesi, bozma gerekçesinde Emra Kara'ya neden aradığını ve aramaları da ödemeli olarak yapıp yapmadığının sorularak ifadelerindeki çelişkilerin giderilmesini istedi. Tüm iddia ve savunmaları karşılayacak ve tam bir vicdani kanıya ulaşılmasını mümkün kılacak şekilde çözümünün özel ve teknik bilgi gerektirdiğine dikkat çekilerek dosyanın telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmesini istedi.
Bunun üzerine Emra Kara hakkında Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Emra Kara, İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile taraf avukatları katıldı.