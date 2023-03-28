BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir yeniden yargılanıyor

'YANINDA OLAN KİŞİLERİN İSMİNİ HER SEFERİNDE FARKLI İFADE ETTİ'

İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de Emra Kara'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emra Kara'yı önceden tanıdığını ancak aralarında herhangi bir samimiyet olmadığını ifade eden Güneş, "Olaydan sonra HTS kayıtlarından bir tanesi benim evimden sinyal vermiş. Emra herhangi bir samimiyetimiz olmamasına rağmen benim evime gelmişti. Yine kazadan sonra 2011 yılında Emra ile görüşmüştüm. Konuşmamızda bana kazadan sonra müteveffa İsmail'i aradığını, ancak kendisini İsmail'in meşgule attığını, sonra herhangi bir arama yapmadığını söyledi. Kaza anında yanında olan kişileri konuştuğumuzda bana Muhammed Saygı isimli bir şahsın ismini verdi. Muhammed ile görüştüğümde olay tarihinde Emra ile birlikte olmadığını söyledi. Yanında olan kişilerin ismini her seferinde farklı ifade etti, bu çelişkilere de dikkat edilmesini talep ediyorum" dedi.

MAHKEME, EMRA'NIN KULLANDIĞI HATTIN KOPYASININ OLUP OLMADIĞINI SORACAK

Duruşma sonunda hakim; TTNET'e yeniden müzekkere yazılarak karşı tarafın ödemeli aramayı kabul etmemesi ve çağrıya cevap verilmemesi halinde iki numara arasında gerçekleşen başarılı bir iletişim intibakı uyandıran kayıtlara ilişkin olarak mevcut görüşme sürelerinin her birinin farklı sürelerde olmasının mümkün olup olmadığının, sanıkla İsmail Güneş'in kullanmış olduğu cep telefonu hatlarının TTNET bünyesinde olup olmadığı, başka bir GSM operatörüne taşıma işlemi yapılıp yapılmadığının sorulmasına, GSM operatörlerinden sanığın olay tarihinde kullanmakta olduğu GSM hattının kaç adet oluşturulduğunun, kopya veya ikiz kart çıkarılma durumunun mümkün olup olmadığının, aynı numaradan kaç adet oluşturulabileceğinin bu hususunun mümkün olup olmadığının ve bu hatların aynı anda kullanılıp kullanılamayacağının açıkça sorulması, kaza günü Sivas'ta Isparta doğumlu Emra Kara isimli bir polis memuru çalışıp çalışmadığı hususunun Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden sorulmasına karar verip, duruşmayı erteledi.