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    • 22.03.2023 16:58
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    Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunumu! Külliye'de kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Başkan Erdoğan peş peşe kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan güven mektuplarını kabul etti.

    KUZEY MAKEDONYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JOVAN MANASİJEVSKİ
    Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    BİRLEŞİK KRALLIK'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİLL MORRİSS
    Erdoğan daha sonra Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Morris, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

        Büyükelçi Morris'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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