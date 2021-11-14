SON DAKİKA: İYİ Parti'den CHP'ye rest: HDP varsa biz yokuz

"CHP, HDP'YLE İTTİFAK İSTERSE BİZ YOKUZ"

Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "İyi Parti 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye evet dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok. CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlanıyor. CHP, HDP'yle ittifak isterse İyi Parti ittifakın içinde olmaz" dedi.

"BİZ 4 PARTİ OLARAK İŞ BİRLİĞİ YAPTIK!"

HDP ile bölge bölge anlaşmalı adaylar çıkarıldığı açıkça görülmesine rağmen CHP, DP, DSP ve İYİ Parti tarafından iş birliği yapıldığını iddia eden ve buna da "Millet İttifakı" denildiğini belirten Uğur Poyraz, şöyle konuştu: "24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zarurettir. Kendilerini Cumhur İttifakı olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği Millet İttifakı olarak tanımlandı."