Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş açıklamalarda bulundu. Koalisyon masasında kendilerine pusu kurulduğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. 50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil" demişti. Son dakika gelişmesine göre de partisinden istifa edeceğini açıkladı. İşte detaylar...
YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA MI ETTİ?
Son dakika... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini açıkladı. Ağıralioğlu'nun yarın istifa edeceği öğrenildi.
Yavuz Ağıralioğlu'nun "Yarın genel başkanla vedalaşmaya gidiyorum" dediği ve basın açıklaması yapacağı gelen bilgiler arasında.
NELER OLMUŞTU?
Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı.
Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıroğlu saat 16.00'da TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
4 VEKİL KATILMADI
İyi Parti TBMM Grubu'nda dün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.