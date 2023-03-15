Son dakika: Terörist elebaşı Murat Karayılan Meral Akşener'in 6'lı koalisyona dönmesinden pek memnun! Muhalefete açıktan destek sözleri

BU DESTEK İLK DEĞİL

Karayılan'dan önce örgütün diğer üyelerinden Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık da muhalefete destek açıklamaları yapmış ve 6'lı koalisyonun HDP ile iş birliğini geliştirmesi için telkinlerde bulunmuştu.

Terörist elebaşı Mustafa Karasu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "AK Parti ve MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak." ifadelerini kullanmıştı.