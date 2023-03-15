Son dakika: Terörist elebaşı Murat Karayılan Meral Akşener'in 6'lı koalisyona dönmesinden pek memnun! Muhalefete açıktan destek sözleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Noter Masası" diyerek kalktığı masaya neden geri oturduğu büyük merak konusuydu. ABD, FETÖ ve PKK eliyle operasyon çekildiği görünüyordu.
6'lı koalisyonun asıl yüzü Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun alenen ilan edilmesiyle çıkmaya başladı.
takvim.com.tr hepsinin bir ABD, PKK, FETÖ planı olduğunu her seferinde altını çizmişti.
ABD ALTILI MASAYI ŞİMDİLİK TAMİR ETTİ
ABD Altılı Masa'nın dağılması tehlikesini bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP Akşener'in masaya dönüşünün ardından bayram havasına büründü.
"MUHALEFET GÜÇLENDİ"
PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyonda yaşanan krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi.