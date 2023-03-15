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    • 15.03.2023 13:22
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    Son dakika: Terörist elebaşı Murat Karayılan Meral Akşener'in 6'lı koalisyona dönmesinden pek memnun! Muhalefete açıktan destek sözleri

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Noter masası" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyip masadan kalkmıştı. ABD Büyükelçiliği'nin yakınındaki bir otelde yapılan görüşmeler, PKK'dan gelen açıklamalar ve FETÖ'nün çözüm taktiğinin ardından İYİ Parti masaya dönmüş, herkes nedenini merak etmişti. takvim.com.tr hepsinin bir ABD, PKK, FETÖ planı olduğunu her seferinde altını çizmişti. FETÖ, PKK ve HDP Akşener’in masaya dönüşünün ardından bayram havasına büründü. PKK elebaşı Murat Karayılan, 6’lı koalisyonda yaşanan krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti "Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü” sözleriyle dile getirdi. Karayılan, "APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir" dedi.

    takvim.com.tr
    Karayılan Akşener’in 6’lıya dönmesinden memnun

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Noter Masası" diyerek kalktığı masaya neden geri oturduğu büyük merak konusuydu. ABD, FETÖ ve PKK eliyle operasyon çekildiği görünüyordu.

    6'lı koalisyonun asıl yüzü Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun alenen ilan edilmesiyle çıkmaya başladı.

    takvim.com.tr hepsinin bir ABD, PKK, FETÖ planı olduğunu her seferinde altını çizmişti.

    ABD ALTILI MASAYI ŞİMDİLİK TAMİR ETTİ
    ABD Altılı Masa'nın dağılması tehlikesini bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP Akşener'in masaya dönüşünün ardından bayram havasına büründü.

    "MUHALEFET GÜÇLENDİ"
    PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyonda yaşanan krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi.

        "APO'NUN ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR"
        Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, "APO'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.

        BU DESTEK İLK DEĞİL
        Karayılan'dan önce örgütün diğer üyelerinden Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık da muhalefete destek açıklamaları yapmış ve 6'lı koalisyonun HDP ile iş birliğini geliştirmesi için telkinlerde bulunmuştu.

        Terörist elebaşı Mustafa Karasu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "AK Parti ve MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

        Örgütün bir diğer elebaşı Duran Kalkan da ocak ayı içerisinde yaptığı açıklamalarda muhalefete "birleşin" çağrısında bulunmuştu. Saklandığı delikten 6'lı koalisyona çağrı yapan terörist elebaşı Kalkan, "2023 değişim yılı olmalı. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarlar biriz, beraberiz." ifadelerini kullanmıştı.

        İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI
        Kendisini milliyetçi olarak ilan eden, "HDP bizim olduğumuz masada olamaz" diyen İYİ Parti'den de Kandil'e göz kırpma açıklamaları geliyor.

            İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

            İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.


            "HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"
            Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...

            Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.

            HDP KENDİ ADIYLA SEÇİME GİRMEYECEK
            Hakkında kapatma davası devam eden HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, bunu da kamuoyuyla paylaşacağı konuşuluyor.

            Tam da bu noktada gözler terörle iltisaklı bir başka parti olan, ve logosunun HDP'ye olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi'ne (Yeşil Sol Parti) çevrildi.

            Yeşil Sol'dan 'HDP kendi adıyla seçime girmeyecek' kulisini doğrular bir çıkış geldi.

            "YEŞİL SOL ÜZERİNDEN SEÇİME GİRİLMESİ MUHTEMEL"
            Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçim sath-ı mailine girdiğimizde yargı süreci netleşir ve olumsuz bir karar çıkarsa, bileşenler olarak bu riski almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz" dedi.

            Akın, "Büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor" diye konuştu.

            Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:

            "Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı"

            'SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANILDI'
            Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:

            Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı.

                "HDP TÜM GÜCÜYLE YEŞİL SOL ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"
                Bu noktada "HDP'li adaylar Yeşil Sol Parti listelerinde mi yer alacak?" sorusu akıllara geliyor.

                Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü konuya ilişkin "Nasıl gireceğimizin kararını da bu hafta içerisinde büyük ölçüde netleştireceğiz ama HDP'nin yerine Yeşil Sol Parti'nin girmesi söz konusu olduğunda, HDP bütün gücüyle Yeşil Sol Parti üzerinden önümüzdeki dönemin seçim çalışmasını yürütecek gibi görünüyor" dedi.

                DEMİRTAŞ LOGOYU PAYLAŞTI, DOĞRULADI
                Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan da HDP'nin Yeşil Sol üzerinden seçime gireceği söylemlerini doğrulayan bir paylaşım geldi.

                Yeşil Sol'un logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Haydi arkadaşlar, elden ele…" açıklamasını yaptı.

                AKIL HOCALARI ÖCALAN, PKK'YI ÖRGÜT OLARAK GÖRMÜYORLAR
                PKK'nin siyasi ayağı HDP ile Yeşil Sol arasındaki benzerlik yalnızca değiştirilen parti logosu ile görev alan isimler değil. HDP gibi PKK elebaşının talimatıyla hayata geçirilen HDK bünyesinde kurulun Yeşil Sol da terör örgütü elebaşı Öcalan için kampanyalara katılıyor.

                Partinin il kongrelerinde HDP'li milletvekilleri katılıyor. Tıpkı HDP'liler gibi Yeşil Solllular da PKK'ya terör örgütü olarak görmüyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP ile benzer şekilde özerklik, anadilde eğitim gibi bölücü taleplere programında yer veriyor.
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                Haberler Güncel Son dakika: Terörist elebaşı Murat Karayılan Meral Akşener'in 6'lı koalisyona dönmesinden pek memnun! Muhalefete açıktan destek sözleri
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