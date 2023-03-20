TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" iddiasına yanıt!

6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi.
HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar masaya oturdu.
HDPKK'YA KAYYUM MESAJI
Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜRTÇE İDDİASI
TBMM Genel Kurulunda Kürtçe konuşmaların, tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığına iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"TBMM'de kürsüde konuşulur, 'İngilizce' yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır vs. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniyor. Ya Allah aşkına bu ülkenin insanlarının vicdanlarına sesleniyorum; TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var, yayın yapıyor. Nasıl olurda buraya 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz? Şimdi ben vicdan, ahlak, erdem, bilgi sahibi herkese soruyorum; devlete çifte standart yakışmaz. Doğru değildir. Herkesin diline saygı göstereceksiniz. "
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN YANIT
Şentop, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Kılıçdaroğlu'nun, Kürtçe'nin, Genel Kurul tutanaklarında "bilinmeyen dil" olarak yazıldığı yönündeki sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Şentop, bunun, Meclis Başkanlığı dönemi boyunca onlarca kez ifade ettiği ve düzeltmeye çalıştığı bir konu olduğunu söyledi.
Daha önce bazı HDP milletvekillerinin, "bilinmeyen dil" iddiasını ortaya attıklarını anımsatan Şentop, "Benim anladığım onlar son 1 yıldır ikna oldular." ifadesini kullandı.