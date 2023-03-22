İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDPKK-CHP çıkışı Turgay Ciner'in Habertürk'ünde rahatsızlık yarattı





KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU

Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları bile atılmıştı.

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Görüşmenin ardından Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi. Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş oldu.

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YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBARDIMANA BAŞLADI

Tüm bu yaşananların ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu bombayı patlattı.

"Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.