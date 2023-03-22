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    • 22.03.2023 22:48
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    • 22.03.2023 23:23
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    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDPKK-CHP çıkışı Turgay Ciner'in Habertürk'ünde rahatsızlık yarattı

    'Şartlı evet' ile 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının ardından tartışmalar sürmeye devam ediyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de 'aday çıkarmama' kararı ile Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamasının ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert bir çıkış yaparak cumhurbaşkanlığı makamının bölücü taleplere pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Ağıroğlu'nun bu çıkışı her fırsatta 6'lı koalisyon ve HDPKK ilişkisinin medya kalkanı olan Turgay Güner'in Habertürk'ünde büyük rahatsızlık yarattı. Adeta koalisyonun sözcülüğüne dönüşen programda Habertürk Yazarı Sevilay Yılman “Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz” diyerek Ağıralioğlu’na yüklendi.

    takvim.com.tr
    Ağıralioğlu’nun söylemleri Habertürk’te rahatsızlık yarattı

    2023 seçimlerine daha da yaklaştığımız bu günler 6'lı koalisyonda sular durulmuyor. 'Şartlı evet'in ardından adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek gölge ortakları HDP'den gelmişti.



    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
    Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları bile atılmıştı.

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    Görüşmenin ardından Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi. Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş oldu.

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    YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBARDIMANA BAŞLADI
    Tüm bu yaşananların ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu bombayı patlattı.

    "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.



    Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."



        KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ
        Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

        CİNER'İN HABERTÜRK'Ü HDP SÖYLEMLERİNDEN RAHATSIZ OLDU
        İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından Turgay Ciner'in Habertürk'ü HDPKK-CHP ilişiklerinin eleştirilmesinden rahatsız oldu.

        Adeta koalisyonun sözcülüğüne dönüşen programda Habertürk Yazarı Sevilay Yılman "Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz" diyerek Ağıralioğlu'na yüklendi. Yılman, "Yavuz Ağıralioğlu'nun hem İYİ Parti içerisinde hem de milliyetçi seçmen üzerinde etkisi fazla. Kendi görüşleridir, bizi bağlamaz diyemez. Bunu diyemeyeceği gibi, kendi görüşlerini yansıtmışlardır diyecek. Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz" dedi.



        PARTİ'DEN İHRAÇ EDİN MESAJI

        Sözlerini sürdüren Yılman, Ağıralioğlu'nun partiden ihraç edilmesinin gerektiğinin mesajını vererek, "Esasında bakıldığında gerçek şu Ağıralioğlu'nun yaptığı parti suçu. Partilerin tüzüğü var, belli bir kendilerine göre disiplini var. Şimdi o disipline aykırı... Eğer Meral Hanım'ın böyle bir konuşmadan, Genel idare Kurulu'nun haberi yoksa, kendi fikri olsa da parti suçudur. Böyle bir süreçte böyle bir şey yapılamaz." ifadelerini kullandı.

        6'LI KOALİSYON - HDP İTTİFAKINA HABERTÜRK KALKANI
        'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü daha önce de 6'lı koalisyon-HDP ittifakına kalkan olmuştu.



        "KILIÇDAROĞLU, HDP VE PKK'NIN ADAYIDIR"
        Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Kübra Par'ın moderatörlüğündeki programda CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı'ya "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" şeklinde çıkışta bulunmuştu.

        Par'ın 'düşünce özgürlüğünüzdür' deyip sözünü kesmesi üzerine Taşdemir, "Düşünce özgürlüğü değildir, bunlar gerçektir" yanıtını vermişti.



            YAYINI TERK ETTİ
            Devam eden süreçte Kübra Par'ın ses tonunu yükseltip 'sesini kes' imasında bulunması üzerine Hilmi Taşdemir yayını terk etmişti.

            6'lı koalisyon ile PKK'nın ittifakına kalkan olan Turgay Ciner'in Habertürk'ü büyük tepki yağmıştı.

            'SİYASETİ DİZAYN EDİYORUZ' DİYEN HABERTÜRK'TEN İNCEYE ADAY OLMA BASKISI
            CHP ve yandaşlarının başlattığı baskı furyasına 'siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü de eklenmişti. Muharrem İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, imalı bir üslupla İnce'ye 'Aday olma' baskısında bulunmuştu.

            Altaylı peşi sıra "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun hesabını vicdanınıza verecebilecek misiniz? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" sorularını yöneltmişti.



            UCUZ SİYASET MÜHENDİSLİĞİ
            "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz"             denilerek 6'lı koalisyona destek yayınları yapan Habertürk'ün böylesi ucuz siyaset mühendisliğine girişmesi ise tepkilere neden olmuştu.

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            Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
            Haberler Güncel İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDPKK-CHP çıkışı Turgay Ciner'in Habertürk'ünde rahatsızlık yarattı
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