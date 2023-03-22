İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDPKK-CHP çıkışı Turgay Ciner'in Habertürk'ünde rahatsızlık yarattı

2023 seçimlerine daha da yaklaştığımız bu günler 6'lı koalisyonda sular durulmuyor. 'Şartlı evet'in ardından adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek gölge ortakları HDP'den gelmişti.
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları bile atılmıştı.
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Görüşmenin ardından Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi. Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş oldu.
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YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBARDIMANA BAŞLADI
Tüm bu yaşananların ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu bombayı patlattı.
"Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.
Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."