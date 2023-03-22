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    • 22.03.2023 18:16
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    Yavuz Ağıralioğlu'nun bombaları sonrası sosyal medya karıştı! HDPKK'dan 'it'li yanıt... Muharrem İnce şiir yazdı

    Meral Akşener'in karşı çıkmasının ardından yaşanan pazarlıklarlar 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. PKK'nın siyasi kolu HDP de bugün duyurduğu 'aday çıkarmama' kararı ile Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurmuş oldu. Bu gelişme sonrası İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert bir çıkış yaparak kendilerine pusu kurulduğunu ve cumhurbaşkanlığı makamının bölücü taleplere pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Yavuz Ağıralioğlu'nun çıkışı sonrası sosyal medya karıştı. HDP 'it' göndermesi yaparken Muharrem İnce paylaştığı şiir ile 'gel gel' yaptı.

    takvim.com.tr
    Ortalık ağır karıştı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin karşı çıkmasına rağmen büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.

    Akşener, "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." dedi.

    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
    Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları bile atıldı!

    İYİ PARTİNİN MASAYA GELEMEZ DEDİĞİ HDP MASADA: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
    Bugün ise artık malumun ilamı yaşandı.

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

    Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.

    Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş oldu.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBARDIMANA BAŞLADI
        Yaşananlar sonrası ilk bombayı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu patlattı.

        "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.

        Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."

        KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ
        Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

        Ağıralioğlu'nun konuşmasının ramamı için görsele tıklayınız;

        Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar gelmeye başladı.

        HDP'DEN 'İT'Lİ AÇIKLAMA
        Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

        HDP Teşkilatı geçtiğimiz gün 6'lıyı hedef alan Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı "Yavuz it havlamış yine…!" paylaşımı tekrar paylaşarak "Yavuz it havlamış yine…!" ifadeleriyle Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

            MUHARREM İNCE ŞİİR YAZDI
            CHP'liler tarafından aday olma baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise içinde 'iyi' ifadelerinin geçitği bir şiir paylaşarak Yavuz Ağıralioğlu'na 'gel gel' yaptı.

            İnce şunları yazdı;

            "Gündüz geceden aydınlık karanlıktan iyidir iyi

            Gerçek yalandan doğru eğriden iyidir iyi

            Korkma susma yılma sakın durma

            Yarın bugünden zafer yenilgiden iyidir iyi"
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            Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
            Haberler Güncel Yavuz Ağıralioğlu'nun bombaları sonrası sosyal medya karıştı! HDPKK'dan 'it'li yanıt... Muharrem İnce şiir yazdı
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