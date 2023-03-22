Yavuz Ağıralioğlu'nun bombaları sonrası sosyal medya karıştı! HDPKK'dan 'it'li yanıt... Muharrem İnce şiir yazdı

KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ

Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

Ağıralioğlu'nun konuşmasının ramamı için görsele tıklayınız;

Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar gelmeye başladı.

HDP'DEN 'İT'Lİ AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.