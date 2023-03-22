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    • 22.03.2023 22:16
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    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI TAKİP

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan NTV-Star TV ortak yayınında Gazeteciler Seda Öğretir, Ahmet Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlıyor.

    Başkan Erdoğan deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları, seçim kampanyası ve Cumhur İttifakı'nın yol haritasına ilişkin açıklamalar yapması da bekleniyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "Bu gece sahura kalkacağız. Ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzurun, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun.


    Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.

    Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

    DEPREMİN İLK DAKİKALARINDAN İTİBAREN SEFERBER OLUNDU
    Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.

    Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağolsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.

    Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.

    Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.

    Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen araama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmöalarını gördük. Deprem felkaetininj ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi.

    DEPREM SORUŞTURMALARINDA 302 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olan 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 kişi hakkında yakalama kararı var. Şüphelilerden 64'ünün öldüğü tespit edildi.

    Detaylar gelecek...
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