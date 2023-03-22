Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI TAKİP



Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.

Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

DEPREMİN İLK DAKİKALARINDAN İTİBAREN SEFERBER OLUNDU

Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.

Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağolsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.



Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.



Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.



Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen araama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmöalarını gördük. Deprem felkaetininj ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA 302 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olan 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 kişi hakkında yakalama kararı var. Şüphelilerden 64'ünün öldüğü tespit edildi.

Detaylar gelecek...