CHP'li Barış Pehlivan ve Lütfü Savaş'ın 'istifa et' kavgasına fondaş Cumhuriyet de dahil oldu: Yurttaş istifa bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanırken felaket sebebiyle 11 ilde yıkım yaşanırken 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Depremler sonrası devlet ve millet seferber olup yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ve yandaşları ise hem algı peşinde koşup hem de birbirleri ile yemeye devam ediyor.
BARIŞ PEHLİVAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A: İSTİFA ETSİN
CHP yandaşı Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, depremin en fazla etkilediği illerden biri olan ve yıkılan binaların müteahhitlerini savunan ifadeler kullanan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.
"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa etsin" diyen Barış Pehlivan şu ifadelelerle Savaş'a yüklenerek; 2 haftadır Savaş'ı dinliyorum... Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu? İnsan ağzıncan çıkanı tartar. Eğer Lütfü Savaş uygun görmüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu kendisini istifaya davet etmeli" dedi.
LÜTFÜ SAVAŞ: TÜRKİYE DÜŞMANI HANGİ KURUM VARSA İŞ BİRLİĞİ YAPAN HEZEYAN SAHİPLERİ
Bu açıklamaların ardından CHP'li Lütfü Savaş, Pehliva'nın açıklamalarına aynı sertlikte karşılık vererek, "Kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanların hezeyanlarını anlamak mümkün değil. Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini kınıyorum" ifadelerini kullandı.