CHP'li Barış Pehlivan ve Lütfü Savaş'ın 'istifa et' kavgasına fondaş Cumhuriyet de dahil oldu: Yurttaş istifa bekliyor





Depremler sonrası devlet ve millet seferber olup yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ve yandaşları ise hem algı peşinde koşup hem de birbirleri ile yemeye devam ediyor.

BARIŞ PEHLİVAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A: İSTİFA ETSİN

CHP yandaşı Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, depremin en fazla etkilediği illerden biri olan ve yıkılan binaların müteahhitlerini savunan ifadeler kullanan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.



"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa etsin" diyen Barış Pehlivan şu ifadelelerle Savaş'a yüklenerek; 2 haftadır Savaş'ı dinliyorum... Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu? İnsan ağzıncan çıkanı tartar. Eğer Lütfü Savaş uygun görmüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu kendisini istifaya davet etmeli" dedi.