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    • 26.02.2023 01:31
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    • 26.02.2023 01:32
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    CHP'li Barış Pehlivan ve Lütfü Savaş'ın 'istifa et' kavgasına fondaş Cumhuriyet de dahil oldu: Yurttaş istifa bekliyor

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanırken felaket üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen CHP ve yandaşları hem algı peşinde koşup hem de birbirlerini yemeye devam ediyor. CHP yandaşı Halk TV programcısı Barış Pehlivan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti. Açıklamların ardından konuşan Savaş," Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini kınıyorum” ifadelerini kullanarak karşılık vermişti. Yaşanan olaylar sıcaklığını korurken CHP'nin fonladığı Cumhuriyet gazetesi de 'istifa et' çağrılarına destek verdi.

    takvim.com.tr
    CHP’de istifa et kavgası

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanırken felaket sebebiyle 11 ilde yıkım yaşanırken 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.



    Depremler sonrası devlet ve millet seferber olup yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ve yandaşları ise hem algı peşinde koşup hem de birbirleri ile yemeye devam ediyor.

    BARIŞ PEHLİVAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A: İSTİFA ETSİN
    CHP yandaşı Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, depremin en fazla etkilediği illerden biri olan ve yıkılan binaların müteahhitlerini savunan ifadeler kullanan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.


    "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa etsin" diyen Barış Pehlivan şu ifadelelerle Savaş'a yüklenerek; 2 haftadır Savaş'ı dinliyorum... Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu? İnsan ağzıncan çıkanı tartar. Eğer Lütfü Savaş uygun görmüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu kendisini istifaya davet etmeli" dedi.



    LÜTFÜ SAVAŞ: TÜRKİYE DÜŞMANI HANGİ KURUM VARSA İŞ BİRLİĞİ YAPAN HEZEYAN SAHİPLERİ
    Bu açıklamaların ardından CHP'li Lütfü Savaş, Pehliva'nın açıklamalarına aynı sertlikte karşılık vererek, "Kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanların hezeyanlarını anlamak mümkün değil. Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini kınıyorum" ifadelerini kullandı.



        CUMHURİYET DE LÜTFÜ SAVAŞ'I HEDEF ALDI! "YURTTAŞ İSTİFA BEKLİYOR
        Yaşananlar CHP ve yandaşlarının içine düştüğü rant ilişkilerini ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sererken CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi Ltüfü Savaş için topa girdi. Akşam saatlerinde paylaşılan haberde, "Yurttaş istifa beklerken Lütfü Savaş'tan dikkat çeken hamle" denildi.



        Bu paylaşımla da yetinmeyen Cumhuriyet birkaç dakika sonra vites yükselterek, "Kentte 20 bin kişi öldü Belediye Başkanı 'tweet'lere tazminat davası açmakla meşgul" ifadeleriyle bir paylaşım daha yaptı..


        LÜTFÜ SAVAŞ ÖLÜM SİTESİNİN MÜTEAHHİTİNİ SAVUNMUŞTU
        Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'da, yüzlerce kişinin yaşadığı Rönesans rezidans yerle bir oldu. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satışa çıkarılan rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken havalimanında yakalandı.



        CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldığı canlı yayında rezidansın mimarı için, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadeleriyle ölüm sitesinin yapımında parmağı olanları savundu.

        BARIŞ PEHLİVAN MİT PERSONELİNİN BİLGİLERİNİ İFŞA ETMİŞTİ
        Öte yandan CHP yandaşı Barış Pehlivan da Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin gizli kalması gereken bilgilerini ifşa etmişti. Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davada yargılanan Barış Pehlivan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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