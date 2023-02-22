Hatay'ı bıraktı kardeşinin çantasının peşine düştü: Lütfü Savaş'a istifa çağrısı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde skandala imza atarak kardeşi Mehmet Savaş'ın Antakya'daki Akevler Mahallesi'ndeki 5. kattaki dairesinden, itfaiye ekiplerini tehlikeye atarak çanta aldırmasına tepkiler çığ gibi.
Bir arama-kurtarma gönüllüsü vatandaşın kaydettiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde itfaiye ekiplerinin aldıkları çantayı sokakta bekleyen görevlilere verdikleri anlara tanık olan gönüllü vatandaş, "İtfaiye ekipleri canlı değil de çanta arıyor. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.
"İSTİFA ETMELİ"
Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden Savaş'ı istifaya çağırdı. Ersin K. isimli vatandaş "Hatay belediye başkanı derhal istifa etmeli. 'Kentsel dönüşüme hayır' diye miting yapan kişi, şimdi de itfaiye erlerine 5. katta abisinin evinden çanta aldırıyor. Karşıdaki enkazda arama kurtarma ekipleri can kurtarmak için çalışırken yazık. Bu halk bu gibi insanları hak etmiyor" dedi.