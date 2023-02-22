Hatay'ı bıraktı kardeşinin çantasının peşine düştü: Lütfü Savaş'a istifa çağrısı

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Lütfü Savaş o çantada ne vardı. Bir vatandaş olarak çok merak ettim. Kime teslim edildi o çanta ve içindekiler? İnsanlar can derdindeyken bu kadar önemli olan o çanta neydi? İçinde ne vardı? Herkes canı için uğraşırken çantayı bekleyen şahıs kimdi?" dedi.