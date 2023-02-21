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    • 21.02.2023 07:22
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    Hataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde: Kardeşinin çantası için itfaiyeye seferberlik emri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Yaraları sarmaya çalışan Hatay'da dün akşam saatlerinde Defne'de 6,4, Samandağ'da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. Hataylının can derdine düştüğü felaket günlerinde CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın derdi kardeşinin çantası oldu.

    Hataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

    KARDEŞİNİN EVİNE GİRDİ
    Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent Apartmanı'na gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.

    Sabah gazetesinin haberine göre; itfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiğini gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı.

    Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı. Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent Apartmanı'nın 5'inci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi.

        VATANDAŞTAN TEPKİ
        Yaşananları anbean kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, "Antakya Akevler Mahallesi Levent Apartmanı No: 14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Biz burada kurtarma yaparken bunlar mal derdine düşüyorlar" dedi.

        Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü, çantaları alan kişiye de "Ne aldınız?" sorusuna "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.

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