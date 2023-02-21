Hataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde: Kardeşinin çantası için itfaiyeye seferberlik emri

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.
KARDEŞİNİN EVİNE GİRDİ
Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent Apartmanı'na gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.
Sabah gazetesinin haberine göre; itfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiğini gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı.
Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı. Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent Apartmanı'nın 5'inci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi.