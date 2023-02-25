Kılıçdaroğlu'nun 'Saadet'i kaçacak! Akşener'e göz kırpan Karamollaoğlu'ndan 'Kazanacak aday' çıkışı: "Herkese oyu kadar Bakanlık" itirafı





Bu gelişmenin etkileri sürerken masanın küçük ortağı Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir çıkış geldi.



KILIÇDAROĞLU'NA KOŞULSUZ DESTEK VERMİŞTİ, ŞİMDİLERDE AKŞENER'LE AĞIZ BİRLİĞİ YAPIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz aylarda koşulsuz destek verdiğine yönelik açıklamalarda bulunan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, bugün ise söylem değiştirdi. Masada 3 aday ismi üzerinde durduklarını ve 'kazanacak adaydan taraf olacaklarını' ifade eden Karamollaoğlu, Meral Akşener ile birlikte bunu dile getiren ikinci isim oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANI SIRA İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN İSİMLERİ DE MASADA

Karamollaoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi" diye konuştu.