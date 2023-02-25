CHP'de olağanüstü haller! Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'ahmak, gerizekalı' hakaretleri sonrası harekete geçti: İYİ Parti ile yol ayrımı mı?

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyon birbirini yiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki adaylık savaşında tansiyon yükseldi. Ekrem İmamoğlu ile ele ele verip Saraçhane'de adaylık tiyatrosu sahneleyen Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı.
'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra yüksek perdeden yanıt veren Akşener, 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulundu. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.
Öte yandan Akşener, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek adaylık meselesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerini bir kez daha çizdi.
FAİK ÖZTRAK'IN KRİZİ GEÇİŞTİRME ÇABASI
Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.