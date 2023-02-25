CHP'de olağanüstü haller! Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'ahmak, gerizekalı' hakaretleri sonrası harekete geçti: İYİ Parti ile yol ayrımı mı?

Krizin ise 'geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu' ortaya çıktı.





CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HALLER!

Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını olağanüstü toplatıya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

İşte o belge:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi: "09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Gündem:

1: Saygı duruşu

2: Genel Başkanın Sunuşu

3: Afetle ilgili genel değerlendirmeler

4: 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme

5: Dilek ve öneriler