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    • Güncel
    • 26.02.2023 01:55
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    • 26.02.2023 02:01
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    CHP'de olağanüstü haller! Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'ahmak, gerizekalı' hakaretleri sonrası harekete geçti: İYİ Parti ile yol ayrımı mı?

    6'lı koalisyonda tansiyonu yüksek hareketli dakikalar yaşanıyor. Meral Akşener'in kendisini ve kurmaylarını hedef alan 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' şeklindeki hakaretleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu partisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için CHP'li kurmaylardan destek isteyeceği, İYİ Parti ile olası yol ayrımını masaya getireceği konuşuluyor. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de olağanüstü haller!

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyon birbirini yiyor.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki adaylık savaşında tansiyon yükseldi. Ekrem İmamoğlu ile ele ele verip Saraçhane'de adaylık tiyatrosu sahneleyen Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı.



    'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra yüksek perdeden yanıt veren Akşener, 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulundu. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.



    Öte yandan Akşener, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek adaylık meselesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerini bir kez daha çizdi.

    FAİK ÖZTRAK'IN KRİZİ GEÇİŞTİRME ÇABASI
    Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.

        Krizin ise 'geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu' ortaya çıktı.

        CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HALLER!
        Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını olağanüstü toplatıya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

        İşte o belge:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi: "09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

        Gündem:

        1: Saygı duruşu

        2: Genel Başkanın Sunuşu

        3: Afetle ilgili genel değerlendirmeler

        4: 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme

        5: Dilek ve öneriler
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        Haberler Güncel CHP'de olağanüstü haller! Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'ahmak, gerizekalı' hakaretleri sonrası harekete geçti: İYİ Parti ile yol ayrımı mı?
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