Lütfü Savaş trollendi: 'Afrika prensi' diye ağırladığı kişi sosyal medya fenomeni çıktı!

"AFRİKA PRENSİ' DİYE DUYURUP TEŞEKKÜR ETTİ

Depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği illerin başında gelen Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu. Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini ziayreti için kendsine teşekkür ettiğini paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Başkan Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini belirterek "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.