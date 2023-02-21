Lütfü Savaş trollendi: 'Afrika prensi' diye ağırladığı kişi sosyal medya fenomeni çıktı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise vefat etti. Depremde hayatını hayatını kaybedenler için dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları ve dayanışma ziyaretleri sürüyor.
"AFRİKA PRENSİ' DİYE DUYURUP TEŞEKKÜR ETTİ
Depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği illerin başında gelen Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu. Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini ziayreti için kendsine teşekkür ettiğini paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM...
Başkan Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini belirterek "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
AFRİKA PRENSİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI
Sosyal medyada bir anda yayılan paylaşımın ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı.