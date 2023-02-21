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    • 21.02.2023 11:57
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    Lütfü Savaş trollendi: 'Afrika prensi' diye ağırladığı kişi sosyal medya fenomeni çıktı!

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın fotoğrafını paylaşarak 'Afrika Prensi' dediği Freedom Jacob Ceasar'ın Ganalı sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

    Lütfü Savaş’a şok: Prens diye ağırladığı kişi fenomen çıktı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise vefat etti. Depremde hayatını hayatını kaybedenler için dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları ve dayanışma ziyaretleri sürüyor.

    "AFRİKA PRENSİ' DİYE DUYURUP TEŞEKKÜR ETTİ

    Depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği illerin başında gelen Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu. Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini ziayreti için kendsine teşekkür ettiğini paylaştı.

    İŞTE O PAYLAŞIM...

    Başkan Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini belirterek "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    AFRİKA PRENSİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI

    Sosyal medyada bir anda yayılan paylaşımın ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

        Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın fotoğrafını paylaşarak Afrika Prensi dediği Freedom Jacob Ceasar'ın sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

        GİYDİĞİ ÜNİFORMA SAHTE ÇIKTI

        Giydiği üniforma da sahte çıktı Ganalı olduğu öğrenilen sahte prensin giydiği üniformanın da gerçek olmadığı belirtildi.

        TEPKİ ALDI

        Sosyal medyada gündem olan Lütfü Savaş'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

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