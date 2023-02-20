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    • 20.02.2023 13:03
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    Fena kapışma var! CHP'li Lütfü Savaş'tan CHP yandaşı Barış Pehlivan'a 'istifa' salvosu: Türkiye düşmanlarıyla iş birliği...

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşananlar CHP ve yandaşlarının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP yandaşı Cumhuriyet Yazarı ve Halk TV yorumcusu Barış Pehlivan deprem sonrası CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın müteahhitlerle ilgili açıklamalarına gönderme yaparak istifa etmesi gerektiğini söyledi. Lütfü Savaş ise, "Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla işbirliği yapan bu hezeyan sahiplerini kınıyorum." ifadeleriyle karşılık vererek Barış Pehlivan'ın kirli ilişkilerini işaret etti. Yaşananlar CHP ve yandaşlarının içine düştüğü rant ilişkilerini ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

    takvim.com.tr
    Savaş çıktı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanırken felaket sebebiyle 11 ilde yıkım yaşanırken 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Depremler sonrası devlet ve millet seferber olup yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ve yandaşları ise hem algı peşinde koşup hem de birbirleri ile kavga ediyor.

    BARIŞ PEHLİVAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A: İSTİFA ETSİN
    CHP yandaşı Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, depremin en fazla etkilediği illerden biri olan ve yıkılan binaların müteahhitlerini savunan ifadeler kullanan CHP'li Halk TV sunucusu Barış Pehlivan'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

    "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ütfü Savaş istifa etsin" diyen Barış Pehlivan şu ifadeleler Savaş'a yüklendi;

    "2 haftadır Savaş'ı dinliyorum... Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu? İnsan ağzıncan çıkanı tartar. Eğer Lütfü Savaş uygun görmüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu kendisini istifaya davet etmeli"

    Savaş'ın müteahhitlere ilişkin açıklamalarına dikkat çekerek rant ilişkisi göndermesi yapan Pehlivan'a Lütfü Savaş'tan aynı sertlikle bir yanıt geldi.

        LÜTFÜ SAVAŞ: TÜRKİYE DÜŞMANI HANGİ KURUM VARSA İŞ BİRLİĞİ YAPAN HEZEYAN SAHİPLERİ
        "Ülkemiz görülebilecek en büyük depremi yaşadı." diyen Savaş depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini savunarak, "Kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanların hezeyanlarını anlamak mümkün değil. Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini kınıyorum." dedi.

        CHP'NİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMUN ÖZETİ
        Yaşananlar CHP ve yandaşlarının içine düştüğü rant ilişkilerini ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

        LÜTFÜ SAVAŞ ÖLÜM SİTESİNİN MÜTEAHHİTİNİ SAVUNMUŞTU
        Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'da, yüzlerce kişinin yaşadığı Rönesans rezidans yerle bir oldu. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satışa çıkarılan rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

        CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldığı canlı yayında rezidansın mimarı için, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadeleriyle ölüm sitesinin yapımında parmağı olanları savundu.

        BARIŞ PEHLİVAN MİT PERSONELİNİN BİLGİLERİNİ İFŞA ETMİŞTİ
        Öte yandan CHP yandaşı Barış Pehlivan da Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin gizli kalması gereken bilgilerini ifşa etmişti. Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davada yargılanan Barış Pehlivan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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        Savaş çıktı
        Haberler Güncel Fena kapışma var! CHP'li Lütfü Savaş'tan CHP yandaşı Barış Pehlivan'a 'istifa' salvosu: Türkiye düşmanlarıyla iş birliği...
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