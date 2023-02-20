Fena kapışma var! CHP'li Lütfü Savaş'tan CHP yandaşı Barış Pehlivan'a 'istifa' salvosu: Türkiye düşmanlarıyla iş birliği...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanırken felaket sebebiyle 11 ilde yıkım yaşanırken 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremler sonrası devlet ve millet seferber olup yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ve yandaşları ise hem algı peşinde koşup hem de birbirleri ile kavga ediyor.

BARIŞ PEHLİVAN'DAN LÜTFÜ SAVAŞ'A: İSTİFA ETSİN

CHP yandaşı Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, depremin en fazla etkilediği illerden biri olan ve yıkılan binaların müteahhitlerini savunan ifadeler kullanan CHP'li Halk TV sunucusu Barış Pehlivan'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.