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    • Haberler
    • 10.02.2023 21:02
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    • 10.02.2023 21:17
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    CHP'li Lütfü Savaş'tan Rönesans rezidansının mimarına savunma: İdealist bir insan!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'da, yüzlerce kişinin yaşadığı Rönesans rezidans yerle bir oldu. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satışa çıkarılan rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında rezidansın mimarı için, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." dedi. Savaş'ın skandal açıklamaları büyük tepkiye neden oldu.

    takvim.com.tr
    CHP’li Savaş’tan ’Rönesans’ın mimarına savunma

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    KAÇARKEN YAKALANDI
    Hatay'da meydana gelen yıkımda yerle bir olan Rönesans rezidansının yıkıntıları arasından yaşam ışığı bulmak adına yürütülen çalışmalar canla başla sürüyor.

    Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

    Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

    KARADAĞ'A KAÇACAKTI
    Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Şüpheli Coşkun'un 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a geldiği, bugün de 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya kaçmayı planladığı öğrenildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        CHP'Lİ SAVAŞ: İDEALİST BİR İNSAN
        CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı.

        Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Şiddetin büyüklüğünün de hesaba katılması gerekiyor." diye konuştu.

            KİMSEYE KUSUR ARAMAYIN
            Savaş sözlerinin devamında ise kendisini aklamaya çalışarak sorumluluk kabul etmediğini dile getirdi.

            Savaş şunları söyledi:
            "Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Bilim yönüyle konuşuyorum. Bu deprem hiç kimse kimseye kusur aramasın, 2000 yılında 3 defa böyle bir deprem olmuş. Yeryüzüne 7 kilometre yakında oldu. Yıkıcılığı 9-10 şiddeti gibi gelir. Yeryüzüne yakın olduğundan ivme çabuk yükselip yeryüzünde büyük etki yapıyor. Eğer dağ varsa dağa çarpıp yeniden gelip sizi çarpıp diyor uzmanlar.

            BİRİNCİSİ KÜÇÜK KIYAMET
            Antakya'da, İstanbul'da, Eskişehir'de depremlere yakalandım, tüm depremleri toplayıp hepsinin toplamı bizdekinin 4'te biri kadardır. Arada 0.1 farklılık olmasına rağmen ilk deprem 10 kat daha fazla hasar oluşturdu. Aradaki 8 kilometre fark olmasına rağmen ben ikinci depremde evden çıkma gereği duymadım. Birincisi küçük bir kıyametti. Belediye mevzuat sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz."

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