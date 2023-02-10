CHP'li Lütfü Savaş'tan Rönesans rezidansının mimarına savunma: İdealist bir insan!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
KAÇARKEN YAKALANDI
Hatay'da meydana gelen yıkımda yerle bir olan Rönesans rezidansının yıkıntıları arasından yaşam ışığı bulmak adına yürütülen çalışmalar canla başla sürüyor.
Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
KARADAĞ'A KAÇACAKTI
Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.