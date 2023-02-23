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    • Güncel
    • 23.02.2023 16:50
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    • 23.02.2023 16:54
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum hasar tespit çalışmalarını duyurdu! Zemin sıvılaşmasına dikkat

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, "Hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Yıkımın nedeni zemin sıvılaşması!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kurum hasar tespitinin bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldiğini duyurdu.

    Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde) Hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız.

    Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız."

    YIKIM OLAN NOKTALARDA SIVILAŞMA VAR
    Bakan Kurum yıkımın en fazla olduğu noktarlarda sıvılaşma olduğunu belirtti.

    Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış ve yapı denetim hizmeti almamış.

    Detaylar gelecek...
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