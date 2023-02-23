Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum hasar tespit çalışmalarını duyurdu! Zemin sıvılaşmasına dikkat

"(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde) Hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız.

Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız."

YIKIM OLAN NOKTALARDA SIVILAŞMA VAR

Bakan Kurum yıkımın en fazla olduğu noktarlarda sıvılaşma olduğunu belirtti.

Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapılmış ve yapı denetim hizmeti almamış.

Detaylar gelecek...