Riskli binada yol haritası nasıl olacak? İşte adım adım tüm aşamalar: Deprem bölgesindeki evler ne zaman yıkılacak yenileri ne zaman yapılacak?

Son günlerde binlerce kişi binasının ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek için yetkili kurumlara başvuruyor. Kentsel dönüşüm kapsamında binasını yenilemek isteyenler risk tespiti yolunu seçiyor. Peki riskli binada yaşayanlar ya da yapısı için riskli kararı çıkanlar ne yapacak? Evler ne zaman nasıl yıkılacak, yenisi nasıl inşa edilecek?
İŞTE DETAYLAR...
- Riskli yapı tespitini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı firmalar yapıyor. Firma ortalama bir haftada raporu çıkarıyor. Riskli olduğu belirlenen binalar Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü'ne ve Tapu Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Binaya riskli yapı şerhi işlenirken, ev sahiplerine de tebligat gönderiliyor.
- Hürriyet'in haberine göre alınan kararın hatalı olduğunu düşünen ev sahipleri, 15 gün içerisinde riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebiliyor. Yapılan itirazlar bakanlık ve üniversitelerin belirlediği teknik heyet tarafından inceleniyor ve karar kesinleşiyor.
90 GÜN SÜRE VERİLİYOR
- İlk etapta ev sahiplerine 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği belirtiliyor. 60 günlük süre tebligattan sonra ya da itiraz söz konusu ise itiraz sürecinin sona ermesinden sonra işliyor. Riskli yapı malikleri tarafından yıktırılmamışsa bu defa 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor.
- Verilen ek süre sonunda da riskli yapının yıktırılmaması halinde, elektrik, su ve doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması isteniyor. Riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ile yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile idarece yapılıyor veya yaptırılıyor. Ayrıca yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince de yıkılıyor veya yıktırılıyor. Masraflarından ise malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.