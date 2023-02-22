Riskli binada yol haritası nasıl olacak? İşte adım adım tüm aşamalar: Deprem bölgesindeki evler ne zaman yıkılacak yenileri ne zaman yapılacak?

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- Riskli yapı tespitini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı firmalar yapıyor. Firma ortalama bir haftada raporu çıkarıyor. Riskli olduğu belirlenen binalar Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü'ne ve Tapu Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Binaya riskli yapı şerhi işlenirken, ev sahiplerine de tebligat gönderiliyor.

- Hürriyet'in haberine göre alınan kararın hatalı olduğunu düşünen ev sahipleri, 15 gün içerisinde riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebiliyor. Yapılan itirazlar bakanlık ve üniversitelerin belirlediği teknik heyet tarafından inceleniyor ve karar kesinleşiyor.