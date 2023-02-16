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    • 16.02.2023 23:17
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    • 16.02.2023 23:40
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    CHP'nin siyasi yağmacılığı tescillendi! İşte 'Erzin'in perde arkası: Ökkeş Elmasoğlu, Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu'ndan sufle aldı

    Enkaz üzerinden miting yapıp, binlerce insanımızın canından eden depremi "Asrın felaketiymiş..." şeklindeki alaycı üslupla küçümseyen CHP skandallara doymuyor. CHP'li Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, deprem sonrası yıkım olmamasını kendisine mal etmiş, bu yönde bir algı oluşturmuştu. Ancak gerçek bambaşka çıktı ve CHP'nin siyasi yağmacı olduğu tescillendi. Erzin'deki binaların çoğu eski yapı, Ökkeş Elmasoğlu ise 3 yıldır görevde. Bu süre zarfında yapımına izin verdiği binalar depremde ağır hasar aldı. Belediye başkanına yakın bir isim, Elmasoğlu'nun Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle böyle konuştuğunu ifade etti.

    takvim.com.tr
    CHP’nin siyasi yağmacı olduğu tescillendi!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Enkaz üzerinde siyaset yapıp her fırsatta yürütülen çalışmaları sekteye uğratan Cumhuriyet Halk Partisi, süreçte tüm tepkileri üzerine topladı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Asrın felaketiymiş..' şeklinde alaycı bir üslupla binlerce insanımızın can verdiği depremi küçümsedi, CHP'li Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş ise toplantılara katılmayıp 'AFAD'ı hedef gösterdi.



    CHP'NİN SİYASİ YAĞMACI OLDUĞUNU TESCİLLEYEN GERÇEKLER
    Öte yandan CHP'li bir başka isim Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bilindiği üzere Hatay'ın Erzin ilçesinde deprem nedeniyle tek bir bina yıkılmadı. Bu durumdan kendisine siyasi alan açan Ökkeş Elmasoğlu, "Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler. Depremden üç gün önce bir vatandaş selamımı almadı. Vicdanım rahat" ifadeleriyle algı yaptı.



    Ancak gerçekler, CHP'nin siyasi yağmacı olduğunu bir kez daha tescilledi.

    3 YILDIR GÖREVDE İZİN VERDİĞİ BİNALARIN ÇOĞU AĞIR HASARLI
    CHP'li Başkan Ökkeş Elmasoğlu'na yakın bir isim, Elmasoğlu'nun henüz 3 yıldır görevde olduğu Erzin'deki binaların ise çoğunun eski yapılar olduğuna dikkat çekti.

    Elmasoğlu'nun görevde olduğu süreçte 10 binaya izin verdiği bu binalarında depremde ağır hasar aldığı, müteahhitlerinin de arandığı öğrenildi.

        CHP’nin siyasi yağmacı olduğu tescillendi!
        Haberler Güncel CHP'nin siyasi yağmacılığı tescillendi! İşte 'Erzin'in perde arkası: Ökkeş Elmasoğlu, Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu'ndan sufle aldı
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