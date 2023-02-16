CHP'nin siyasi yağmacılığı tescillendi! İşte 'Erzin'in perde arkası: Ökkeş Elmasoğlu, Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu'ndan sufle aldı





Ancak gerçekler, CHP'nin siyasi yağmacı olduğunu bir kez daha tescilledi.



3 YILDIR GÖREVDE İZİN VERDİĞİ BİNALARIN ÇOĞU AĞIR HASARLI

CHP'li Başkan Ökkeş Elmasoğlu'na yakın bir isim, Elmasoğlu'nun henüz 3 yıldır görevde olduğu Erzin'deki binaların ise çoğunun eski yapılar olduğuna dikkat çekti.



Elmasoğlu'nun görevde olduğu süreçte 10 binaya izin verdiği bu binalarında depremde ağır hasar aldığı, müteahhitlerinin de arandığı öğrenildi.