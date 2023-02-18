Sözcü'nün 'riskli alan' algısı patladı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar gerçek ortaya çıktı...

Sözcü bugün çıktığı manşet ile deprem üzerinden algı tetikçiliğine soyundu. "Deprem bölgesi riskli değilmiş!" Başlığını atan CHP'nin yayın organı, "İktidar 2013'te Hatay İskenderun'daki 6 mahalleyi Riskli alan ilan etmişti. Geçen yıl o karar kaldırıldı. O mahallelerde yüzlerce kişi öldü." şeklinde algı dolu ifadelerle acılar üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef gösterdi.

GERÇEK NE?

Peki gerçek Sözcü'nün iddia ettiği gibi mi? Sözcü'nün iddiası baştan aşağıya bir algı operasyonundan ibaret öyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında 'riskli mahalle' çalışması yapılmak istendi.

Konu sol gruplar tarafından yargıya taşındı, mahkeme önce Bakanlığın kararını, daha sonra ise 2022 yılında Cumhurbaşkanlığının kararını iptal etti.