Sözcü'nün 'riskli alan' algısı patladı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar gerçek ortaya çıktı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı. 10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası yaraları sarmak için harekete geçildi.
TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU CHP PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilenirken bakanlar da bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı. 85 milyon omuz omuza afetin yaralarını sararken CHP ve medyası isa algı operasyonları üzerinden siyasi rant peşinde koşuyor.
CHP VE SÖZCÜ'DEN ALGI OPERASYONU
CHP'li Alpay Antmen, "Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname." iddiasıyla algı yaparken Sözcü de çanak tuttu.
Sözcü bugün çıktığı manşet ile deprem üzerinden algı tetikçiliğine soyundu. "Deprem bölgesi riskli değilmiş!" Başlığını atan CHP'nin yayın organı, "İktidar 2013'te Hatay İskenderun'daki 6 mahalleyi Riskli alan ilan etmişti. Geçen yıl o karar kaldırıldı. O mahallelerde yüzlerce kişi öldü." şeklinde algı dolu ifadelerle acılar üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef gösterdi.
GERÇEK NE?
Peki gerçek Sözcü'nün iddia ettiği gibi mi? Sözcü'nün iddiası baştan aşağıya bir algı operasyonundan ibaret öyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında 'riskli mahalle' çalışması yapılmak istendi.
Konu sol gruplar tarafından yargıya taşındı, mahkeme önce Bakanlığın kararını, daha sonra ise 2022 yılında Cumhurbaşkanlığının kararını iptal etti.