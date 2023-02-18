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    • Güncel
    • 18.02.2023 14:36
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    • 18.02.2023 14:51
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    Sözcü'nün 'riskli alan' algısı patladı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar gerçek ortaya çıktı...

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek olurken CHP ve medyası yine manipülasyona girişerek algı peşinde koşuyor. "Deprem bölgesi riskli değilmiş!" Başlığını atan CHP'nin yayın organı Sözcü "İktidar 2013’te Hatay İskenderun’daki 6 mahalleyi Riskli alan ilan etmişti. Geçen yıl o karar kaldırıldı. O mahallelerde yüzlerce kişi öldü." şeklinde algı dolu ifadelerle acılar üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef gösterdi. Ancak gerçek tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Kentsel dönüşüme itiraz eden CHP'nin başını çektiği muhaliefetin 2015 ile 2017 yıllarında Bakanlar Kurulu kararını iki kez yargıya taşıdıdığı ve kararın bu sebeple iptal edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sözcü’nün ’riski alan’ algısı patladı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlandı. 10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası yaraları sarmak için harekete geçildi.

    TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU CHP PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış gezip çalışmaları yerinde incelerken depremzedelerle yakından ilgilenirken bakanlar da bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.

    Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile deprem bölgesi için 115 milyardan fazla bağış toplandı. 85 milyon omuz omuza afetin yaralarını sararken CHP ve medyası isa algı operasyonları üzerinden siyasi rant peşinde koşuyor.

    CHP VE SÖZCÜ'DEN ALGI OPERASYONU
    CHP'li Alpay Antmen, "Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname." iddiasıyla algı yaparken Sözcü de çanak tuttu.

    Sözcü bugün çıktığı manşet ile deprem üzerinden algı tetikçiliğine soyundu. "Deprem bölgesi riskli değilmiş!" Başlığını atan CHP'nin yayın organı, "İktidar 2013'te Hatay İskenderun'daki 6 mahalleyi Riskli alan ilan etmişti. Geçen yıl o karar kaldırıldı. O mahallelerde yüzlerce kişi öldü." şeklinde algı dolu ifadelerle acılar üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef gösterdi.

    GERÇEK NE?
    Peki gerçek Sözcü'nün iddia ettiği gibi mi? Sözcü'nün iddiası baştan aşağıya bir algı operasyonundan ibaret öyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında 'riskli mahalle' çalışması yapılmak istendi.

    Konu sol gruplar tarafından yargıya taşındı, mahkeme önce Bakanlığın kararını, daha sonra ise 2022 yılında Cumhurbaşkanlığının kararını iptal etti.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARINI İKİ KEZ İPTAL ETTİRDİLER
        Kentsel dönüşüme itiraz eden CHP'nin başını çektiği muhaliefet 2015 ile 2017 yıllarında Bakanlar Kurulu kararını iki kez yargıya taşıdı.

        Muhalif kesimlerle birlikte mahalle muhtarları tarafından 6 mahalle adına açılan davanın ardından idare mahkemesi tarafından alınan karar 14 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürütme durduruldu.

        BAKANLIK TEKRAR İSTEDİ
        Bakanlar Kurulu bu karara itiraz etti ve söz konusu 6 mahalleyi yeniden 'afet riskli alan' ilan etti. Muhalif gruplar ve mahalle muhtarları, bu karara da karşı çıkarak yargıya taşıdı.

        RİSKLİ BÖLGE İLANI İPTAL EDİLMEK ZORUNDA KALINDI
        2022 yılında Danıştay'ın verdiği kesin karar sonucu, Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından iptal edilmek zorunda kalındı.

        KİMLER KENTSEL DÖNÜŞÜME KARÇI ÇIKIYOR
        Mesele Sözcü'nün iddia ettiği gibi olmadığı gün gibi ortada peki hükümetin kentsel dönüşüm ile depreme tedbir almak istemesine rant diye karşı çıkanlar ve ortalığı ayağa kaldıranlar kimdi?

        Tabii bu kararı gündeme getirerek algı operasyonuna girişenler ve destekçileri...

        CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN
        CHP'li Gürsel Tekin'in deprem açısından riski olan İstanbul için planlanan kentsel dönüşüme defalarca karşı çıktığı biliniyor.

        TİP'Lİ BARIŞ ATAY
        Her fısatta Başkan Erdoğan'ı ve devleti hedef alan Barış Atay, deprem bölgesinde kentsel dönüşüm projelerine karşı halkı provoke etmek isteyenlerin başında gelmişti.

        Atay, Mersin'in Akdeniz ilçelerinde TOKİ tarafından yürütülen konut yenileme projesine 2020 Ekim'inde böyle tepki göstermişti: "Böyle bir şeye kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor."

            EVRENSELDE YER ALAN HABER
            CHP ve HDP'ye yakın Evrensel gazetesinde de konuya ilişkin bir haber yer aldı.

            Kentsel Dönüşüme karşı çıkanlar projenin 'rant projesi' olduğunu iddia ederek şunları söyledi;

            "Bizi yaşadığımız yerden tasfiye etmek istiyorlar. Bu proje yaşam hakkımıza müdahaledir. Kentsel dönüşüm, bizi yıllardır oturduğumuz çevreden dışlamak üzere hazırlanan bir projedir. Bu uygulamayı, bizleri kent merkezinden dışlamak üzere yapılan rant projesi olarak görüyoruz. Amaç, kent merkezindeki değerli mülkiyetlerin el değiştirmesidir. Bu rant uygulamalarında kamu yararı bulunmadığı için işlemlerin iptalini istiyoruz."

            AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: OLAY BU KADAR AÇIK
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Sözcü'nün ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi.

            Dağ yaptığı açıklamada şunları söyledi;

            Türkiye'de muhalefetin yalan siyasetini uygulama biçimine bugün de İskenderun'daki "Riskli alan" konusuyla şahitlik ediyoruz. Yeni algı girişiminin maşası ise; bugünkü manşeti ile Sözcü Gazetesi.

            Siyasi yağmacılar, öküz altında buzağı arayarak vatandaşlarımızı manipüle etmiştir ve ölümüne sebep oldukları insanların cenazelerinin üstünde yükselmek için yine milletimize yalan söylemektedir. Süreç şu şekilde ilerlemiştir.

            2013'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgeyi riskli alan olarak belirliyor. CHP'nin mütemadiyen temasta olduğu sol örgütler "Rant var" diyerek vatandaşlarımızı manipüle ediyor. Muhtarların ve hak sahiplerinin verdiği dilekçeler sonucunda süreç mahkemeye taşınıyor.

            Mahkeme "Riskli Alan" kararını iptal ediyor. Cumhurbaşkanımız da mahkemenin kararına uygun olanı yapıyor.

            Olay bu kadar açık ve netken hala yalan söyleyerek neyi amaçlıyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok?"

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            Haberler Güncel Sözcü'nün 'riskli alan' algısı patladı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar gerçek ortaya çıktı...
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