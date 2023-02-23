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    • 24.02.2023 02:32
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    Asrın felaketi sonrası OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Son dakika haberi... Olağanüstü Hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    takvim.com.tr
    Resmi Gazete’de ’OHAL’ kararı! Yerleşme ve...
    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken, bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.




    Bilindiği üzere depremden etkilenen 11 ilde OHAL ilan edilmişti.

    Bu kapsamda yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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    Haberler Güncel Asrın felaketi sonrası OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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