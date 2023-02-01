Hala aday açıklayamayan 6'lı masanın küçük ortağından büyük laflar! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 99 kazanırız

Türkiye seçim atmosferine girdi...
Partilerin ise tek odak noktası 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler.
Bu çerçevede 6 partinin oluşturduğu muhalefet cephesi liderleri ise katıldıkları programlarda seçim vaatlerini bir bir sıralıyor.
Büyük bir merakla beklenen aday ise henüz belirlenmiş değil.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de Çalar Saat programının konuğu oldu.
Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde açıklanan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' başta olmak üzere birçok konuda görüşlerini açıkladı.
En çok merak edilen konulardan birisi olan aday konusunda ise Karamollaoğlu iddialı cümleler kullandı.
"ADAYIMIZ YÜZDE 99 KAZANACAK"
Temel Karamollaoğlu, 6'lı masa adayının seçimleri yüzde 99 kazanacağını ifade etti.