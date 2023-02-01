Hala aday açıklayamayan 6'lı masanın küçük ortağından büyük laflar! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 99 kazanırız

"KILIÇDAROĞLU'DA KAZANIR"

Sunucunun "Kılıçdaroğlu aday olursa?" sorusuna ise Karamollaoğlu, "Kim olursa olsun kazanır." dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun iddiaları ifadeler kullandığı açıklaması şu şekilde:

Binde bir ihtimal her zaman bırakırsınız. Yüzde 99, 6'lı masanın gösterdiği aday kazanır. Kim olursa olsun. Mühim olanı, bu kanaatin pekişmesidir. Herkeste, evet, falanca şahıs aday olduğu takdirde bunun kazanma şansı diğerlerine göre daha yüksektir kanaati hakim olacak.