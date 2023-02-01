6'lı masanın skandal mutabakatına şehit yakınları ve gazilerden tepki: Dertleri vatan millet değil FETÖ ve PKK’ymış

Seçime aylar kala henüz adaylarını açıklamayan ve vatandaşların tepkisini çeken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa, önceki gün açıkladıkları ortak mutabakat metni ile tepki topladı.
PKK VE FETÖ'YE SICAK MESAJLAR
Mutabakat metninde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 251 vatan evladını şehit ettiği 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lıların görevlerine iade edeceği ve terör örgütü PKK ile bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınarak yerine görevlendirme yapılması için yapılan kayyum uygulamasına son verileceğine yönelik ifadeler yer aldı.
Bu açıklama 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerin tepkisini çekti.
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN TEPKİ
İşte ailelerin HDP, PKK ve FETÖ'ye mavi boncuk dağıtan 6'lı Masa'nın mutabakat metni ile ilgili söyledikleri: