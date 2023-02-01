6'lı masanın skandal mutabakatına şehit yakınları ve gazilerden tepki: Dertleri vatan millet değil FETÖ ve PKK’ymış

15 Temmuz Gazisi Halit Şener (42): "İktidar olmak için, FETÖ'cülere ve HDP'ye yaranmaya çalışıyorlar. Ama bu milletin feraseti hiçbir zaman izin vermeyecek. Bunlar kesinlikle kazanamayacaklar. Ancak bunlar yaptıkları ile mahcup, utanır bir şekilde toplum içinde gezmeye devam edecekler. Tabi utanmaları varsa. Rabbim bunları rezil ediyor. Rezil oldukları ile kalacaklar."