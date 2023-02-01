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    • 01.02.2023 12:20
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    Son dakika: Başika Üssü'ne roketli saldırı! Bakan Hulusi Akar: Mehmetçik misliyle karşılık veriyor

    Son dakika haberi... Irak kuzeyindeki Başika Üssü'ne roketli tacizle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Başika’da saldırıya misliyle karşılık!

    Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin Başika Üssü'ne roketli saldırı yapıldı. Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi. Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.

    MİSLİYE KARŞILIK VERİLİYOR
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısına ilişkin sorusunu cevapladı.

    Akar, TSK'nın terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, aralıksız artan bir şiddette, artan bir tempoda; terörü, teröristi kaynağında yok etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

    Mehmetçik şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir azim ve gayretle büyük bir kahramanlıkla mücadeleyi sürdürüyor. Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı da anında misliyle gerekli karşılık veriliyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" dedi.

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